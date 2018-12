Sport

Amerikanischer Traum wird wahr: Gressel holt mit Atlanta den Cup

Es ist erst das zweite Profijahr für Julian Gressel - und schon darf sich der gebürtige Mittelfranke über einen ersten großen Titel freuen: Mit Atlanta United sichert er sich den prestigeträchtigen MLS-Cup.

Der deutsche Fußballprofi Julian Gressel hat mit Atlanta United den Meistertitel in der nordamerikanischen Major League Soccer (MLS) gewonnen. Der amerikanische Fußballclub entschied das MLS-Cup-Endspiel gegen die Portland Timbers 2:0 (1:0) für sich.

Atlantas Rekordtorschütze Josef Martinez brachte die Gastgeber mit seinem 35. Treffer der Saison kurz vor dem Ende der ersten Halbzeit in Führung (39. Minute). Nach dem Seitenwechsel konnte Franco Escobar den Spielstand in der 54. Minute auf 2:0 erhöhen. Die Vorlage erteilte der Venezolaner Martinez, der unter der Woche die Auszeichnung als wertvollster Spieler der Liga erhalten hatte.

Der 24-jährige Gressel spielte vor einer MLS-Rekordkulisse von 73.019 Zuschauern durch. Der Mittelfranke hatte mit 19 Jahren seine Heimatstadt Neustadt an der Aisch verlassen, schloss sein Management-Studium am Providence College in Rhode Island ab und wurde im MLS Draft 2017 von der damals neu gegründeten Fußball-Franchise aus Atlanta an achter Stelle gewählt. Vergangene Saison erhielt Gressel die Auszeichnung zum "Rookie des Jahres", dem besten Neuling des Jahres.

Für Atlanta, die erst im vergangenen Jahr ihr Debüt in der nordamerikanischen Profiliga gegeben hatten, war es der erste Titelgewinn der Clubgeschichte. "Wenn wir die Trophäe holen, werden wir fast zu Legenden in der Stadt", hatte Gressel vor dem Meisterschaftsfinale gesagt. Der Legendenbildung steht nun nichts mehr im Wege.

Quelle: n-tv.de