Sport

Mercedes sorgt für Quali-Rekord: Hamilton holt letzte Pole der Saison

Weltmeister Lewis Hamilton geht von der Pole Position ins letzte Formel-1-Rennen der Saison. Der Mercedes-Pilot gewinnt das Qualifying zum Großen Preis von Abu Dhabi. Sebastian Vettel geht trotz verpasst Pole zuversichtlich ins Rennen.

Weltmeister Lewis Hamilton hat sich die letzte Pole Position in dieser Formel-1-Saison gesichert. Der fünfmalige Champion setzte sich in der Qualifikation zum Großen Preis von Abu Dhabi mit 0,162 Sekunden vor seinem Teamkollegen Valtteri Bottas durch. Es ist die 83. Pole für Hamilton insgesamt, die elfte in diesem Jahr.

Zum fünften Mal nacheinander sicherten sich die Silberpfeile damit die erste Startreihe in Abu Dhabi. Keinem anderen Team ist das in der Formel-1-Geschichte auf einer Strecke jemals gelungen. Dritter wurde Sebastian Vettel vor seinem Ferrari-Teamkollegen Kimi Räikkönen. Dahinter starten an diesem Sonntag Daniel Ricciardo und Max Verstappen von Red Bull. Nico Hülkenberg wurde im Renault Zehnter.

"Es war schon ein emotionales Qualifying, weil ich zum letzten Mal mit diesem Auto ein Qualifying gefahren bin", sagte Hamilton: "Ich stehe diesem Auto wirklich nahe, es ist ein Privileg, dieses Auto fahren zu dürfen." Vettel gab sich trotz der verpassten Pole gelassen: "Lewis hat eine richtig starke Runde mit den härteren Reifen gezeigt, da wusste ich schon, das kann schwierig werden. Für Sonntag bin ich aber ziemlich zuversichtlich."

Quelle: n-tv.de