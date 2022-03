Während der ukrainische Biathlet Dmitro Sujarko bei den Paralympics in Peking Bronze über 10 Kilometer gewinnt, kann er sich nur schwer konzentrieren. Denn in seiner Heimat wird sein Haus "bombardiert und zerstört". Er fordert Frieden, während ein anderer Sportstar seine Preisgelder spendet.

Die Sorgen über den Krieg in der Heimat belasten den ukrainischen Biathlet Dmitro Sujarko auch bei den Paralympics in China schwer. "Im Biathlon ist sehr hohe Konzentration gefragt. Ich habe zweimal daneben geschossen, weil gestern das Haus, in dem ich wohne, bombardiert und zerstört wurde", sagte Sujarko. Dennoch holte der 25-Jährige am Dienstag Bronze über die 10 Kilometer. "Heute ist (internationaler) Frauentag und meine Medaille ist für die Frauen in der Ukraine, fügte er hinzu.

"Ich bin sehr glücklich, dass meine Freunde Vitaliy und Anatoliy die Gold- und Silbermedaille gewonnen haben", sagte Sujarko. Denn mit ihm standen mit Paralympicssieger Witali Lukjanenko und Anatoli Kowalewski zwei weitere Ukrainer auf dem Podium. "Für mich ist es etwas Erstaunliches", erklärte er. "Ich bin sehr glücklich, aber nicht zu 100 Prozent, weil es in meinem Land eine sehr besondere Situation gibt und ich will Frieden für die Ukraine."

Die Ukraine ist im Para-Biathlon die dominierende Nation bei den Spielen in Peking. 16 Medaillen, darunter sechsmal Gold, gewann das vom Krieg gebeutelte Land an den ersten vier Wettkampf-Tagen.

Andy Murray spendet alle seine Preisgelder

Derweil erklärte der britische Tennisstar Andy Murray, alle seine Preisgelder für den Rest des Jahres für Opfer des Krieges in der Ukraine spenden zu wollen. Er arbeite dafür mit dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (Unicef) zusammen, erklärte die frühere Nummer eins der Weltrangliste am Dienstag. Sämtliche Preisgelder, die er bei Tennisturnieren in diesem Jahr erhalte, wolle er daher Unicefs Ukraine-Hilfe spenden.

Insgesamt seien mehr als 7,5 Millionen Kinder vom Krieg in der Ukraine bedroht, schrieb Murray. Unicef trage dazu bei, ihnen medizinische Versorgung und frühkindliche Förderung zur Verfügung zu stellen.