Beim Biathlon-Weltcup im finnischen Kontiolahti springt am Samstag ein Podestplatz raus. Eine bessere Bilanz ist lange greifbar, doch Arnd Peiffer verpasst es beim letzten Schießen, sein starkes Ergebnis vom Vortag zu wiederholen.

Die deutsche Biathlon-Staffel der Frauen ist beim Weltcup in Kontiolahti auf das Podest gestürmt. Im ersten Rennen des Winters über die 4x6 km belegten Denise Herrmann, Vanessa Hinz, Maren Hammerschmidt und Franziska Preuß den dritten Platz. Das DSV-Quartett (null Strafrunden+12 Nachlader) lag 43,9 Sekunden hinter den überragenden Schwedinnen (0+8) um Hanna Öberg, die in 1:12:44,5 Stunden vor Frankreich (+9,6 Sekunden/0+9) siegten.

Das derzeit dominierende schwedische Team beendete damit auch die beeindruckende Siegesserie der diesmal enttäuschenden Norwegerinnen, die in der vergangenen Saison in allen sechs Rennen triumphiert hatten. Den letzten deutschen Staffel-Erfolg bei den Frauen hatte es am 8. Februar 2019 in Canmore gegeben. Im vergangenen Winter war das DSV-Team bei der WM in Antholz zu Silber gelaufen. Zudem gab es einen dritten Platz in Nove Mesto. Am Sonntag (15.15 Uhr/ARD) steht bei den Frauen zum Abschluss der Wettkämpfe in Kontiolahti noch die Verfolgung über 10 km an. Herrmann hat als Fünfte nach dem Sprint eine gute Ausgangsposition.

Peiffer verschießt Podestplatz

Benedikt Doll hat im ersten Verfolgungsrennen des Biathlon-Winters im finnischen Kontiolahti den fünften Platz belegt. Der 30-Jährige aus dem Schwarzwald landete am Samstag nach zwei Strafrunden 27,9 Sekunden hinter dem Schweden Sebastian Samuelsson, der trotz eines Schießfehlers seinen ersten Weltcupsieg schaffte. Nach 12,5 Kilometern wurde Fabien Claude aus Frankreich (3 Fehler) vor Gesamtweltcupsieger Johannes Thingnes Bö aus Norwegen (3) Zweiter.

Für Doll war es das bislang beste Ergebnis des Winters. Olympiasieger Arnd Peiffer war als Zweiter des Sprint vom Donnerstag mit 14 Sekunden Rückstand auf Tarjei Bö in die Loipe gegangen, vergab einen möglichen Podestplatz aber im letzten Schießen noch. Bei teilweise starkem Wind leistete sich der 33-Jährige aus dem Harz noch drei Strafrunden und kam nach insgesamt sogar fünf Patzern nur als 18. ins Ziel. Dahinter wurde Erik Lesser (4) 19., Johannes Kühn (5) schaffte es auf Rang 25 und Roman Rees (3) auf Platz 27.

Zum Abschluss des Weltcups im Osten Finnlands steht für die Männer am Sonntag (12.45 Uhr/ARD und Eurosport) das erste Staffelrennen der Saison auf dem Programm. Das deutsche Quartett gehört als WM-Dritter zum Kreis der Favoriten.