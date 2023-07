Es ist die Neuauflage des Endspiels der Frauen-WM von 2019: In Wellington treffen Weltmeister USA und Vizeweltmeister Niederlande aufeinander. Diesmal sieht es lange nach einer Niederlage für die US-Girls aus.

Die Titelverteidigerinnen aus den USA haben bei der Fußball-WM dank Kapitänin Lindsey Horan einen herben Rückschlag abgewendet. Im Topspiel am Donnerstag holten die Amerikanerinnen gegen die Niederlande nach Rückstand ein 1:1 (0:1) und bleiben mit vier Punkten als Tabellenführer der Gruppe E punktgleich vor dem Oranje-Team auf Achtelfinal-Kurs.

Die gerade vom VfL Wolfsburg zu Manchester City gewechselte Jill Roord (17.) sorgte in der Neuauflage des WM-Finales von 2019 für die niederländische Führung. Horan (62.) glich nach einer Ecke per Kopf für den Rekordweltmeister aus, der zuvor 13 WM-Spiele in Serie gewonnen hatte.

Vor 27.312 Fans in Wellington agierte das Oranje-Team von Bondscoach Andries Jonker im ersten Durchgang taktisch clever und gut organisiert. Die gefürchtete Offensivreihe der Amerikanerinnen konnte kaum ernsthafte Gefahr erzeugen. Nach dem Seitenwechsel erhöhten die US-Girls die Intensität, es brauchte aber eine Standardsituation zum Torerfolg. In der Schlussphase entwickelte ein Schlagabtausch, vor allem die Weltmeisterinnen drängten auf den Siegtreffer.

Die USA treffen zum Abschluss der Vorrunde am Dienstag auf Portugal, die Niederländerinnen auf Vietnam.