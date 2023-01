Die Vorbereitung auf das erste Spiel bei der Handball-Weltmeisterschaft in Schweden hätte für die Exoten-Truppe von Kap Verde kaum schlechter laufen können. In der Nacht müssen mehrere Spieler das Hotel wechseln - am Tag danach ist davon auf dem Parkett nichts mehr zu merken.

Trotz einer unruhigen Nacht vor dem Spiel haben die Handball-Exoten von Kap Verde ihren ersten WM-Sieg überhaupt gefeiert. Die Afrikaner gewannen ihr Auftaktspiel bei der Endrunde in Polen und Schweden gegen Uruguay mit 33:25 (17:11) und stehen damit vor dem Einzug in die Hauptrunde, die die drei bestplatzierten Teams jeder Gruppe erreichen. Weitere Vorrundengegner sind Europameister Schweden und Brasilien.

Das Spiel war durch den ersten Sieg nicht nur eine Premiere für Kap Verde, sondern auch für Maike Merz (37) und Tanja Kuttler (34). Als erste deutsche Schiedsrichterinnen leiteten die Schwestern aus Baden-Württemberg ein WM-Spiel bei den Männern. "Wir empfinden es als Wertschätzung unserer Arbeit, für diese WM nominiert worden zu sein", hatte Kuttler zuvor gesagt. Das Duo pfeift seit 2008 gemeinsam und wird seit 2019 auch in der Männer-Bundesliga eingesetzt.

"Verstehe nicht, was sich das Hotel gedacht hat!"

Am Vortag hatte es im Insel-Team große Aufregung gegeben, weil sechs Spieler zu nächtlicher Stunde das Hotel wechseln mussten. Der Grund: In der Mannschaftsunterkunft waren die Betten zusammengekracht. Dies berichtete die schwedische Zeitung "Aftenposten" am Donnerstag. "Ich verstehe nicht, was sich das Hotel gedacht hat! Einige der Spieler sind zwei Meter groß und wiegen über 100 Kilogramm. Trotzdem mussten sie in hölzernen Etagenbetten liegen, die dann zusammengestürzt sind", sagte Nilton Delgado dem schwedischen Blatt. Der 49 Jahre alte Geschäftsmann sponsert gemeinsam mit weiteren Unterstützern den Aufenthalt der Afrikaner bei der Handball-WM.

Schon bei seiner WM-Premiere 2021 in Ägypten hatte Kap Verde für reichlich Aufsehen gesorgt. Damals sollten die Afrikaner in der Vorrunde unter anderem gegen Deutschland spielen. Wegen zahlreicher Corona-Fälle musste das Team die Partie jedoch absagen und sich schließlich ganz aus dem Turnier zurückziehen.

Ungarn und Slowenien erfüllten währenddessen ihre ersten Pflichtaufgaben problemlos. Ungarn gewann gegen Südkorea mit 35:27 (21:11) und holte damit in der stark besetzten Gruppe D, zu der noch Island und Portugal gehören, die ersten zwei Punkte. Slowenien fuhr gegen Saudi-Arabien einen Pflichtsieg ein, der WM-Dritte von 2017 gewann ungefährdet mit 33:19 (16:8) und hat in der Gruppe B genau wie Rekordweltmeister Frankreich die ersten beiden Zähler auf dem Konto. Frankreich hatte im Eröffnungsspiel am Mittwoch Co-Gastgeber Polen mit 26:24 niedergerungen. Außerdem siegte der Iran gegen Chile in Gruppe A mit 25:24.