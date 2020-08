Der FC Barcelona hat einen neuen Cheftrainer: Der Niederländer Ronald Koeman übernimmt wie erwartet das Amt des gerade erst entlassenen Quique Setién. Dessen Aus war nach dem Debakel in der Champions League gegen den FC Bayern beschlossen worden.

Der Niederländer Ronald Koeman wird Trainer des krisengeschüttelten FC Barcelona. Die Verpflichtung des früheren Klubprofis sei perfekt, teilte der Verein von Weltfußballer Lionel Messi und Nationaltorwart Marc-André ter Stegen nur fünf Tage nach dem 2:8-Debakel im Viertelfinale der Champions League gegen den FC Bayern mit. Außerdem übernimmt Ramon Planes, bisher Kaderplaner bei Barça, den Posten des ebenfalls freigestellten Eric Abidal als Sportdirektor.

Der bisherige niederländische Nationaltrainer tritt die Nachfolge von Quique Setién an. Die Katalanen hatten sich am Montag vom 61-Jährigen getrennt. Setién war nur gut sieben Monate im Amt. Koemans Vertrag mit dem niederländischen Fußballverband lief zwar noch bis zum Ende der Europameisterschaft 2021. Er enthielt aber nach Medienberichten eine Ausstiegsklausel für den Fall, dass sich für Koeman die Möglichkeit biete, Trainer in Barcelona zu werden, schrieb die spanische Zeitung "Mundo Deportivo".

Der frühere Libero hatte von 1989 bis 1995 für den FC Barcelona gespielt und war mit den Katalanen viermal spanischer Meister und 1992 auch Europapokalsieger geworden.