Philipp Kohlschreiber kann das Tennis-Jahr 2019 abhaken: Der immer wieder von Verletzungen zurückgeworfene Deutsche, der im Vorjahr noch im Achtelfinale stand, muss bereits früh bei den US Open seine Koffer packen.

Philipp Kohlschreiber ist bei den US Open bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Der 35 Jahre alte Augsburger musste sich in New York dem an Nummer 25 gesetzten Franzosen Lucas Pouille mit 3:6, 6:4, 4:6, 4:6 geschlagen geben.

Im vergangenen Jahr hatte der Routinier beim letzten Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison noch das Achtelfinale erreicht. Kohlschreiber setzte damit sein schwaches Jahr 2019 fort, in dem er immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen wurde.

Favoriten ohne Probleme

Titelverteidiger Novak Djokovic zog dagegen ohne Mühe in die zweite Runde ein. Der Serbe gewann seine Auftaktpartie gegen Roberto Carballes Baena aus Spanien mit 6:4, 6:1, 6:4. Der Weltranglisten-Erste benötigte nur 1:52 Stunden für seinen Erfolg.

Keine Schwierigkeiten hatte auch Geheimfavorit Daniil Medwedew. Der Russe siegte gegen den Inder Prajnesh Gunneswaran 6:4, 6:1, 6:2.