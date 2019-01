Das Halbfinale haben die deutschen Handballer bei der Heim-WM mit dem Sieg gegen Kroatien am Montagabend erreicht - nun ist auch der Gruppensieg so gut wie sicher. Dafür sorgt ausgerechnet Kroatien. Wie's zum deutschen Hauptrunden-Abschluss gegen Spanien läuft - Sie erfahren's in unserem Liveticker. Viel Spaß!

20.24 Uhr: "Wir wollen natürlich eine gute Verabschiedung aus Köln und das Spiel gewinnen", sagte Coach Prokop vor dem Spiel. "Ob wir das bis zum bitteren Ende durchziehen, lasse ich aber mal dahingestellt. Das Entscheidende ist für uns das Halbfinale." Na dann, pack ma's.

20.20 Uhr: Das größte Experiment des Abends wird auf der Spielmacherposition stattfinden. Nach der schweren Verletzung von Martin Strobel wird der nachnominierte Tim Suton seine ersten WM-Minuten auf der zentralen Position bekommen. Für den 22-Jährigen bietet die Partie gegen den Europameister die perfekte Bühne, um sich auf allerhöchstem Niveau für das Halbfinale warmzuspielen.

Mehr zum Ausfall von Martin Strobel und wie der Spielmacher seine OP überstanden hat, lesen Sie hier!

20.15 Uhr: Deutschland gegen Spanien? Da werden doch Erinnerungen an den sensationellen EM-Triumph 2016 zwangsläufig. Durch den 24:17-Finalsieg krönte die Mannschaft des damaligen Bundestrainers Dagur Sigurdsson ihre fantastische Reise. Im vergangenen Jahr setzten sich die abwehrstarken Spanier dann selbst die EM-Krone auf. Bundestrainer Christian Prokop zeigt Respekt vor den Iberern. "In der Abwehr sind sie bekannt für ihre antizipativen Fähigkeiten, also sehr viel Ballklau, sehr viel Überzahl am Ballort", sagte Prokop: "Sie spielen unheimlich lange Angriffe, sehr diszipliniert. Manchmal bis zu zwei Minuten. Und versuchen dann noch, die richtige Entscheidung zu treffen. Wenn man sich davon depressiv machen lässt und hinten drin bleibt, dann wird es schwierig."

20.10 Uhr: Blicken wir kurz in die andere Hauptrundengruppe, dort hat Norwegen seine Pflicht erfüllt und darf somit weiter auf den Einzug ins Halbfinale hoffen. Der Vize-Weltmeister besiegte Ungarn 35:26 und ist nun auf Schützenhilfe des Co-Gastgebers angewiesen. Sollte Dänemark gegen Schweden (parallel zum deutschen Spiel) nicht verlieren, hätte Norwegen die Halbfinal-Teilnahme in Hamburg sicher. Und wäre damit dann der deutsche Gegner. Außer das DHB-Team kassiert gleich die unten erwähnte (sehr, sehr unwahrscheinliche) Wahnsinnsklatsche.

20 Uhr: Die Kroaten sind nicht besonders gut auf ihr verlorenes Hauptrundenspiel gegen Deutschland am Montagabend (21:22) zu sprechen. Den Schiedsrichtern schreiben die wütenden Funktionäre mehrere Fehlentscheidungen zu - der Handball-Weltverband hat eine entsprechende Nachricht erhalten. Sorgen muss sich der deutsche Fan aber nicht machen, denn auf einen Protest haben die Kroaten verzichtet. Bedeutet: Die Wertung des Spiels bleibt bestehen. Und mehr sogar noch: Durch ihren 23:20-Sieg gegen Frankreich gerade eben hat das Team von Trainer Lino Cervar der DHB-Auswahl noch einen richtig großen Gefallen getan. Um den Gruppensieg zu erreichen - und damit wohl dem unbequemen Los Dänemark im Halbfinale zu entgegen -, kann sich die Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop gleich ab 20.30 Uhr gegen Spanien nun eine Niederlage mit bis zu sieben Toren erlauben. Klingt gut, ist machbar. Herzlich Willkommen zu unserem Liveticker.