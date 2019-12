Zwischen Darts-Himmel und Hölle pendeln die deutschen Starter bei der WM im Alexandra Palace. Nachdem Youngster Nico Kurz ein Sensations-Debüt feiert und fast einen Neun-Darter wirft, erlebt Gabriel Clemens nach starkem Comeback ein ganz bitteres Darts-Drama.

Das erste deutsche Duell in der Geschichte der Darts-WM in London ist geplatzt. Gabriel Clemens verlor sein Auftaktmatch trotz Matchdarts im Entscheidungs-Leg mit 2:3 gegen den Niederländer Benito van de Pas und verpasste damit das erhoffte Zweitrundenduell mit Deutschlands Nummer eins Max Hopp an diesem Freitag (22 Uhr im n-tv.de Liveticker).

Der einzige Deutsche wird Hopp aber dennoch nicht sein, der am Freitag im Darts-Tempel Alexandra Palace im Einsatz ist. Denn bereits ab 21 Uhr steht das Zweitrundenspiel des deutschen WM-Debütanten Nico Kurz an, der völlig unbeeindruckt von der gewaltigen Kulisse sein erstes WM-Spiel überhaupt mit 3:1 gegen Englands Routinier James Wilson gewonnen hatte und nun auf den an Position 15 gesetzten Joe Cullen trifft.

Kurz, der in Vollzeit als Industriemechaniker arbeitet, zeigte bei seinem ersten Auftritt im "Ally Pally" von Beginn an keine Nervosität. Den ersten Satz gewann er, ohne ein Leg zu verlieren. Im dritten Satz verpasste Kurz nach acht perfekten Darts mit dem letzten Pfeil nur knapp den ersten Neun-Darter des Turniers. Auch deshalb widmeten ihm die Fans im "Nico Nico Kurz"-Gesänge - und das bei seinem Premierenspiel. "Es war ein super Tag für mich. Für das Debüt hier in London kann ich mich nicht beschweren", sagte der Hesse nach seinem Darts-WM-Coup.

Gabriel Clemens scheiterte im Entscheidungssatz an seinen Nerven. (Foto: dpa)

Keinen Coup schaffte Gabriel Clemens, der mit dem in diesem Jahr schwächelnden van de Pas große Probleme hatte. Seinen vorab im n-tv.de Interview geäußerten Vorsatz, den "Ally Pally" einfach genießen zu wollen, konnte Clemens nie umsetzen. Zwar glich Clemens den Satz-Rückstand von 0:1 und 1:2 jeweils aus, verlor dann aber das letzte Set leichtfertig im Entscheidungsleg. Nachdem der 36-Jährige bereits mit 2:0 in den Legs vornegelegen hatte, vergab er gleich vier Matchdarts und wurde dafür bitter bestraft.