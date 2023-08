Die Fußball-Bundesliga feiert Geburtstag. Vor genau 60 Jahren ging die deutsche Eliteklasse an den Start. So viele Geschichten wurden geschrieben von Wundern, Tragödien und Skandalen. Wie steht es um Ihr Wissen? Probieren Sie aus, ob Sie ein Experte sind.

Die Fußball-Bundesliga feiert Geburtstag. Vor genau 60 Jahren ging die deutsche Eliteklasse an den Start. So viele Geschichten wurden geschrieben von Wundern, Tragödien und Skandalen. 57 Vereine haben sich bislang in der Bundesliga ausprobiert. Manche schrieben unvergleichliche Erfolgsgeschichten, wie der FC Bayern. Andere sind unerreicht erfolglos geblieben, allen voran Tennis Borussia Berlin. Als jüngstes Mitglied im Kreis der Großen heißt die Bundesliga in dieser Saison den 1. FC Heidenheim willkommen.

Wie steht es um Ihr Wissen zum deutschen Fußball-Oberhaus? Unser Kolumnist und Bundesliga-Chronist Ben Redelings hat sich zwölf knackige Fragen ausgedacht. Probieren Sie aus, ob Sie ein Experte sind! Viel Spaß beim Mitraten.

Es bedurfte einst hitziger Debatten und einer flammenden Rede des saarländischen Verbandschefs und späteren DFB-Präsidenten Hermann Neuberger, ehe am 28. Juli 1962 auf dem Bundestag des Deutschen Fußball-Bundes um 17.44 Uhr mit 103:26 Stimmen der Start der Bundesliga zum 24. August 1963 beschlossen wurde. 16 Teams gingen damals an den Start. Nicht dabei: der FC Bayern, der erst zwei Jahre später ins Oberhaus aufstieg und bis heute zu einem allesfressenden Giganten erwuchs.

So aber sah das erste Teilnehmerfeld aus: 1. FC Nürnberg, TSV 1860 München, Eintracht Frankfurt, Karlsruher SC, VfB Stuttgart, 1. FC Köln, MSV Duisburg, Borussia Dortmund, Schalke 04, Preußen Münster, Hamburger SV, Werder Bremen, Eintracht Braunschweig, 1. FC Kaiserslautern, 1. FC Saarbrücken und Hertha BSC.