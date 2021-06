Die Tour de France erlebt einen Auftakt mit Schrecken: Der deutsche Radprofi Tony Martin wird von einem Fan mit einem Schild zu Fall gebracht. Der Sturz löst eine Kettenreaktion aus, fast das gesamte Fahrerfeld geht zu Boden. Mehrere Profis müssen medizinisch betreut werden.

Ein leichtsinniger Fan hat beim Auftakt der 108. Tour de France den deutschen Radprofi Tony Martin zu Fall gebracht und das Rennen von Jasha Sütterlin vorzeitig beendet. Rund 45 Kilometer vor dem Ziel der ersten Etappe in Landerneau hielt der Zuschauer am Straßenrand ein Schild mit der Aufschrift "Allez Opi Omi" in Richtung Kamera in die Höhe, bemerkte das heraneilende Peloton aber nicht. Martin konnte bei hoher Geschwindigkeit nicht mehr ausweichen.

Der Sturz des viermaligen Zeitfahr-Weltmeisters vom Team Jumbo-Visma löste eine Kettenreaktion und Chaos aus, fast das gesamte Feld ging zu Boden. Einige Fahrer, darunter neben Martin auch der deutsche Profi Sütterlin (DSM), wurden medizinisch betreut. Der Freiburger musste das Rennen verletzungsbedingt aufgeben. Martin stieg wieder aufs Rad, hatte aber große Schürfwunden an Armen und Beinen.

Damit war Martin wieder einmal bei der Tour im Sturzpech. 2012 hatte der gebürtige Cottbuser auf der ersten Etappe einen Kahnbeinbruch erlitten. Drei Jahre später zog sich Martin nach einem Sturz auf der sechsten Etappe einen Schlüsselbeinbruch zu und musste im Gelben Trikot die Rundfahrt beenden.

Die Topfahrer der Tour sind dagegen offenbar gesammelt weiter im Rennen. Einige erlitten kleinere Blessuren wie Schürfwunden, konnten das Rennen aber wie Martin fortsetzen.

Die Tour de France twitterte nach dem Zwischenfall eine Bitte an die Fans an der Strecke: "Wir sind froh, dass wir wieder Zuschauer an der Strecke der TDF2021 haben. Aber bitte: Riskiert nicht eure Sicherheit und die der Fahrer für ein Foto oder einen Moment im Fernsehen!" Dazu gibt es ein Video mit verheerenden Zusammenstößen zu sehen, das gespickt ist mit weiteren Verhaltensregeln.