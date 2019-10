In der Nachspielzeit verletzte sich Süle und musste ausgewechselt werden.

Der FC Bayern München muss vorerst auf Abwehrchef Niklas Süle verzichten. Der 24-Jährige Fußball-Nationalspieler verletzte sich in der Bundesliga-Partie gegen Augsburg am Kreuzband.

Fußball-Nationalspieler Niklas Süle hat im Spiel des FC Bayern München beim FC Augsburg am Samstag einen Kreuzbandriss im linken Knie erlitten. Das berichtete der deutsche Rekordmeister am Sonntag in seinem vereinseigenen Fernsehsender bei der Übertragung des Trainings.

Ein langfristiger Ausfall von Süle würde auch Bundestrainer Joachim Löw mit Blick auf die EM 2020 hart treffen. Wegen einer Kreuzbandverletzung fällt bereits Angreifer Leroy Sané bis ins kommende EM-Jahr hinein aus.