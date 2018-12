Einen Tag nach der Ernüchterung zum Auftakt der Tour de Ski, sorgen Katharina Henning und Florian Notz für gute Stimmung beim DSV. Mit Top-Ten-Resultaten erlaufen sie sich die halbe Norm für die WM. Im Herren-Rennen erhält Norwegens Wunderknabe derweil einen überraschenden Dämpfer.

Ein Lichtblick bei den Damen, ein dickes Ausrufezeichen bei den Herren: Einen Tag vor Silvester ließen Katharina Hennig und Florian Notz in Toblach (Südtirol) die WM-Hoffnungen der deutschen Langläufer aufflammen. Die 22-Jährige aus Oberwiesenthal feierte im Freistil-Einzel über 10 Kilometer mit Rang zehn ihr bestes Einzel-Weltcupresultat, Notz ließ über 15 km mit einem furiosen neunten Rang viele Topläufer hinter sich. Dank ihrer starken Leistungen sicherten sich Hennig und Notz die halbe Norm für die Nordische WM im österreichischen Seefeld vom 19. Februar bis 3. März. Aus dem Team des Deutschen Skiverbandes haben bislang nur Sprint-Spezialistin Sandra Ringwald und Youngster Janosch Brugger ihre Tickets für den Jahreshöhepunkt sicher.

"Ich habe mir heute was vorgenommen und mich von Anfang an wohlgefühlt. Deswegen bin ich zufrieden. Auf heute habe ich mich fokussiert", sagte der 26-jährige Notz im ZDF. Er hatte Kräfte für den Klassiker gespart, und der Plan ging auf: Schonend in die Saison starten, um bei der Tour de Ski allmählich Fahrt aufzunehmen. Dafür gab es Lob von DSV-Teamchef Peter Schlickenrieder. "Er hat die Dinge punktuell geplant. Das ist genau das, wo wir hinwollen. Deswegen bin ich stolz auf Florian", sagte er im ZDF.

Rückschlag für Wunderknabe Kläbo

Notz und Hennig benötigen nun lediglich eine weitere Platzierung unter den besten 15, um die WM-Norm zu erfüllen. Ihr WM-Ticket hat Natalja Neprjajewa (23:19,9 Minuten) durch ihren Premieren-Weltcupsieg bereits sicher. Die Russin holte sich denkbar knapp mit nur 0,3 Sekunden Vorsprung den Tagessieg vor der zweimaligen Olympiasiegerin Ingvild Flugstad Östberg aus Norwegen. Die Führung in der Gesamtwertung der 13. Tour de Ski übernahm Neprjajewa ebenfalls.

Bei den Herren büßte Norwegens Langlauf-Wunderknabe Johannes Hösflot Kläbo die Führung in der Tour-Gesamtwertung ein. Nach seinem Sprint-Sieg am Samstag wurde der dreimalige Olympiasieger beim Triumph des Russen Sergej Ustiugow Zwölfter. Ustiugows Landsmann Alexander Bolschunow schob sich durch seinen dritten Platz über 15 km in der Gesamtwertung nach vorne.

Am Samstag hatten die Athleten des Deutschen Skiverbandes zum Auftakt des Klassikers auf ganzer Linie enttäuscht. Olympia-Teilnehmerin Ringwald kam im Freistil-Sprint als beste Deutsche auf Rang 23, in der Herren-Konkurrenz hatten alle zehn deutschen Teilnehmer bereits in der Vorausscheidung geschlossen die Viertelfinalrennen verpasst. Nach einem Tag Pause wird an Neujahr im Schweizer Val Müstair im freien Stil gesprintet (12 Uhr), bevor es ohne Ruhetag zum dritten Tour-Stopp nach Oberstdorf weitergeht.