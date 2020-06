Pechstein und Große legten sich in der Vergangenheit häufiger mit dem Verband an.

Im November fliegt Matthias Große noch aus dem Betreuerstab der Nationalmannschaft, jetzt ist der Lebensgefährte von Claudia Pechstein Präsident des Eisschnelllauf-Verbandes. Der Berliner steht vor einer schwierigen Aufgabe - die Begrüßung vom Athletensprecher fällt frostig aus.

Claudia Pechsteins Lebensgefährte Matthias Große soll als kommissarischer Präsident die Deutsche Eisschnelllauf-Gemeinschaft vor dem Untergang retten. Ab sofort wird der Berliner Immobilien-Unternehmer als kommissarischer Präsident des Verbandes eingesetzt, bis am 19. September die regulären Wahlen durch die Mitglieder der DESG anstehen.

Schatzmeister Dieter Wallisch bestätigte die Einsetzung von Präsidentschaftsbewerber Große. "Das verbliebene Präsidium hat am Mittwochabend diese Entscheidung getroffen. Matthias Große hat bei seiner Bewerbung um das vakante Amt ein gutes Konzept vorgelegt", sagte Wallisch, der seit dem Rücktritt der damaligen Präsidentin Stefanie Teeuwen gemeinsam mit Vizepräsident Uwe Rietzke die Geschäfte des finanziell angeschlagenen Verbandes führte.

Matthias Große steht nun vor riesigen Herausforderungen, denn die Finanzlage des Verbandes ist ebenso wie die sportliche Situation alles andere als rosig. "Ich muss mir jetzt einen genauen Überblick über die Finanzen verschaffen. Ich will wissen: Wie sieht es wirklich aus", sagte Große. Zuletzt war von Schatzmeister Wallisch eine Finanzlücke für dieses Jahr von mindestens 400.000 Euro bestätigt worden - für einen der kleinsten Leistungssportverbände eine gehörige Summe. Als zweite Baustelle sieht Große die Frage des Bundestrainers Erik Bouwman.

Immer wieder Streit im Verband

Der Niederländer war zuletzt mit Angriffen gegen die mit 48 Jahren immer noch beste deutsche Athletin Claudia Pechstein an die Öffentlichkeit gegangen. "Es kann wirklich nicht sein, dass eine 48-Jährige immer noch beste Deutsche ist. Für Claudia ist das natürlich gut, aber für den Verband eine Schande", sagte Große. "Wenn ein Boot zu langsam ist, ist nicht das Wasser daran schuld, sondern diejenigen, die das Boot präpariert haben", folgerte der 52-Jährige. Er wolle jetzt erst einmal Ruhe in den Verband bringen. "Das Gegeneinander muss aufhören, deswegen glaube ich, dass ich der Richtige bin", sagte Große.

Große war länger schon für das Präsidentenamt ins Spiel gebracht worden, erfuhr in der Vergangenheit jedoch auch Gegenwind im Verband. Im vergangenen November war er von Sportdirektor Matthias Kulik aus dem Team der deutschen Nationalmannschaft gestrichen worden, weil er sich im ZDF kritisch geäußert hatte. Damals hatte Pechstein ihn öffentlich bei Facebook verteidigt und Missstände in der DESG angeprangert.

"Glaube nicht, dass er der Richtige ist"

Das sehen nicht alle so. Vor allem von den Athletensprechern Moritz Geisreiter und Leon Kaufmann-Ludwig war die Kandidatur von Große heftig kritisiert worden. Geisreiter hatte Große bereits im Januar nicht als geeigneten Kandidaten gesehen und erneuerte nun seine Kritik. "Ich glaube nicht, dass er der richtige Kandidat ist, weil ich ihn nicht als einen kenne, der eint, sondern einer der von Konflikten umgeben ist", sagte er dem RBB.

Große will nun die Monate bis zur ordentlichen Wahl am 19. September nutzen, um alle Sportler und Verantwortlichen von seinem Konzept zu überzeugen. Bei dieser Veranstaltung könnten auch noch weitere Kandidaten ihren Hut in den Ring werfen. "Mein Konzept ist klar. Alle, die dagegen sind, müssen ihre Konsequenzen ziehen", stellte Große unmissverständlich klar. Angesprochen mit dieser Aussage könnte auch Sportdirektor Kulik sein. Eigentlich hatte die Präsidentschaftswahl am 28. März in Erfurt stattfinden sollen. Doch wegen der Corona-Pandemie war die Außerordentliche Mitgliederversammlung damals abgesagt worden.