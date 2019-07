Drama in der MLB

Drama in der MLB Pitcher Skaggs im Alter von 27 gestorben

Sein Tod kommt völlig überraschend und sorgt auch deshalb für Bestürzung in der Baseball-Welt: Der 2019 in die MLB gedraftete Angels-Pitcher Skaggs ist tot. Er stirbt im Alter von 27 Jahren. Die Umstände des Todes sind unklar.

Pitcher Tyler Skaggs von den Los Angeles Angels aus der Major League Baseball (MLB) ist im Alter von 27 Jahren verstorben. Dies teilte der Klub mit. Über die näheren Umstände wurden zunächst keine Angaben gemacht. Die am Montagabend (Ortszeit) angesetzte Partie bei den Texas Rangers wurde abgesagt.

"Mit großer Trauer berichten wir, dass Tyler Skaggs heute in Texas gestorben ist. Tyler war und wird immer ein wichtiger Teil der Angels Familie sein. Unsere Gedanken sind in dieser verheerenden Zeit bei seiner Frau Carli und seiner ganzen Familie", schrieben die Angels auf Twitter.

Skaggs war beim Draft 2009 von den Angels in der ersten Runde an Position 40 gezogen worden. In insgesamt sieben MLB-Saisons spielte Skaggs fünf Jahre für die Angels um Superstar Mike Trout und zwei Jahre bei den Arizona Diamondbacks.