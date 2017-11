Sport

"Ich war ein Wrack": Preuß kämpft sich nach Leidenszeit zurück

Franziska Preuß ist wieder dabei. Nach langer mysteriöser Krankheit startet die 23-Jährige nun beim Weltcup in Östersund in der deutschen Mixed-Staffel. Die junge Biathletin will aber nur eines: gesund bleiben: "Ich war ein Wrack und habe mir auch psychologische Hilfe gesucht."

Natürlich hatte Franziska Preuß auch diese Gedanken. Nicht nur einmal. "Wenn es einem so schlecht geht", verriet das ehemalige Sorgenkind der deutschen Biathleten, "dann überlegt man schon, etwas anderes zu machen." Etwas, das vielleicht nicht so viel Spaß macht, aber dem strapazierten Körper zuträglicher ist. Preuß ging letztlich den komplizierteren Weg, marschierte von einer Praxis in die nächste, holte Meinungen von Kardiologen, HNO-Ärzten und anderen Medizinern ein - und fand endlich den Auslöser allen Übels.

"In den Nasennebenhöhlen hatte sich ein Entzündungsherd festgesetzt", erklärte Preuß. Monate voller Qualen und eine vierstündige Operation später scheint sie nun auf dem Weg der Besserung. Dass Preuß nun zum Weltcup-Auftakt in Östersund in der Mixed-Staffel zum Einsatz kommt, ist der nächste Etappenerfolg. Hinter ihr liegt dann eine strapaziöse Vorbereitung, in der "ich mich vor allem am Anfang jeden Abend klinisch tot fühlte", und ein Winter voller Unklarheiten und Sorgen.

"Ich habe mir auch psychologische Hilfe gesucht"

Der Einstieg in die Saison 2016/2017 war noch gut verlaufen, im ersten Rennen knackte Preuß die WM-Norm - wurde dann aber wie nach zwei kurzzeitigen Comebacks in Nove Mesto und Ruhpolding direkt wieder von einem Virus niedergestreckt. "Ich habe es doppelt und dreifach zurückbekommen." Der Ärzte-Marathon begann, es hieß, der Herzmuskel sei entzündet, weil das Organ in keine Entspannungsphase mehr kam. An einem guten Tag habe es Preuß geschafft, "mal mit der Mama zum Einkaufen zu fahren". An schlechten Tagen lag sie einfach nur im Bett. "Ich war ein Wrack und habe mir auch psychologische Hilfe gesucht."

Erst im Frühjahr ging es dann aufwärts, langsam, aber kontinuierlich, kämpfte sich Preuß in den sportlichen Alltag zurück. "Da versucht man zunächst einmal, wieder Vertrauen zum Körper zu finden. Vom Kopf her ist man doch sehr vorsichtig", sagt Preuß, die in der Seuchen-Saison nur acht Rennen bestritten hatte und unlängst von Rekordweltmeisterin Magdalena Neuner geadelt wurde. Hinter der siebenmaligen Weltmeisterin Laura Dahlmeier gehöre Preuß, sagte Neuner, "aus deutscher Sicht zu den heißeren Kandidaten" für vordere Platzierungen. Sogar eine olympische Medaille ist der Frau zuzutrauen, die mit ihrem tränenüberströmten Gesicht 2014 sinnbildlich für das Scheitern der Skijäger in Sotschi stand. So weit möchte Preuß allerdings nicht vorausdenken, sie habe sich "keine sportlichen Ziele" gesetzt. "Ich will gesund bleiben und stabil durch den Winter kommen."

Quelle: n-tv.de