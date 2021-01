Zum zweiten Mal in Folge zieht Gerwyn Price ins Halbfinale der Darts-WM ein. Nach komfortabler Führung muss der "Iceman" gegen den Nordiren Daryl Gurney aber mächtig kämpfen - und am Ende sogar richtig zittern.

Weltklasseprofi Gerwyn Price aus Wales hat bei der Darts-WM in London wie im Vorjahr das Halbfinale erreicht. Der frühere Rugbyprofi mit dem Spitznamen "The Iceman" setzte sich im Alexandra Palace knapp mit 5:4 gegen den Nordiren Daryl Gurney durch.

Der Waliser gab zweimal klare Führungen aus der Hand, lag zunächst locker mit 2:0 Sätzen vorne. Alles sah nach einem Spaziergang aus, denn Gurney konnte in diesen beiden Sätze nur ein einzige Leg für sich entscheiden. Dann aber kämpfte sich der Nordire stark zurück und glich aus zum 2:2. Price schüttelte sich einmal und legte wieder vor zum 3:2 und schließlich 4:2. Jedes Mal ließ er seinen gefürchteten Urschrei los, der diesmal aber den Gegner nicht einschüchterte.

Denn dann war wieder Gurney an der Reihe und gewann zwischendurch sogar sechs Legs in Folge. Immer wieder ließen bei Spieler die "180" für sich sprechen, es ging hin und her in einem sehr abwechslungsreichen und ansehnlichen Spiel. Am Ende wurde es dramatisch: Gurney spielte im Entscheidungsleg besser und hatte den Sieg in der Hand, traf aber seine Match-Darts nicht. Price nutzte dann seine Chance und entschied mit einem Pfeil in der Doppel-20 das Match für sich.

Muskelprotz Price trifft nach dem Sieg im Krimi nun im Halbfinale am Samstag (19.00 Uhr/Sport1 und DAZN und im Liveticker auf ntv.de) auf den Engländer Stephen Bunting, der am Nachmittag Krzysztof Ratajski mit 5:3 bezwungen hatte. Muskelprotz Price kann nach der WM erstmals die Nummer eins der Welt werden, muss dafür aber auch seinen ersten WM-Titel gewinnen.

Ebenfalls im Halbfinale steht der schottische Routinier Gary Anderson. Der Weltmeister von 2015 und 2016 gewann sein Viertelfinale gegen Dirk van Duijvenbode aus den Niederlanden mit 5:1. Anderson, der mit Knieproblemen kämpft und zur WM aus einer Corona-Quarantäne kam, ging eigentlich eher als Außenseiter ins Turnier.