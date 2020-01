Die deutsche Handball-Nationalmannschaft meldet sich mit einem überzeugenden Sieg gegen Weißrussland endlich richtig in der EM an. Heute aber wartet ein ganz anderes Kaliber auf das DHB-Team: Ob Andreas Wolff und Co. gegen ganz starke Kroaten bestehen können, sehen Sie im Liveticker.

19.58 Uhr: Für den Bundestrainer führt der Weg zum Sieg nur über die Emotionen, um die Intensität. Entsprechend klar sind seine Anforderungen: "Wir wollen mit hoher Überzeugung 60 Minuten lang einen Kampf bieten. Wir haben nur eine Chance, wenn wir in der Abwehr, bei den Torhütern und im Rückzugsverhalten top sind. Da müssen wir Mentalitäts-Europameister sein." Taktisch sollte sich Prokop mit seinem Team auf eine offensive kroatische Deckung vorbereitet haben, der Gruppensieger der Vorrundengruppe A (mit Serbien, Weißrussland und der Ukraine) verteidigt gerne im 5:1- oder im 3:2:1-Verbund, in der Regel mit Duvnjak als vorgezogenem Spieler. Gegen Spanien fand die deutsche Mannschaft dagegen kaum ein Mittel. Fabian Wiede weiß aber, wie dem beizukommen ist - und hat auch das zur Aufgabe passende Personal im Kopf: "Durch die 5:1-Abwehr der Kroaten werden sich auf den Halbpositionen viele Räume auftun, da kann Philipp Weber mit seiner Schnelligkeit ein wichtiger Faktor sein."



Fabian Wiede hätte der Bundestrainer heute gut gebrauchen können. (Foto: imago images/Grubisic)

19.50 Uhr: Ich habe gestern mit Fabian Wieder über die EM gesprochen. Der Linkshänder von den Füchsen Berlin hatte in den Plänen von Bundestrainer Christian Prokop eine ganz große Rolle gespielt, sowohl als Denker und Lenker, als auch als torgefährlicher Rückraumschütze. Wegen einer Schulteroperation musste Wiede allerdings im Dezember seine EM-Teilnahme absagen. Der 25-Jährige ist heute trotzdem ins Flugzeug gestiegen, um die Kollegen vor Ort zu unterstützen. Haben Sie Lust zu lesen, worauf es seiner Meinung nach heute Abend ankommt? Spoiler: Ein langjähriger Freund von ihm könnte heute Abend über Sieg oder Niederlage entscheiden.

19.45 Uhr: Mein Kollege Arnulf Beckmann hat einen Blick auf die Kroaten geworfen und weiß, dass da ein ganz anderes Kaliber auf die deutsche Mannschaft zukommt, als es die Weißrussen waren. Aber Vorsicht: Wenn Sie bisher optimistisch waren, könnte die Lektüre des Textes Ihre positive Grundstimmung trüben. Lesen sollten Sie ihn trotzdem, denn er ist überaus lesenswert - und gute Nachrichten gibt es darin auch!

19.40 Uhr: Liebe Handballfreundinnen und -Freunde,

vergessen Sie alles, was Sie bisher mit dem DHB-Team bei dieser Europameisterschaft erlebt haben: Heute steht alles auf Null, heute sind die Vorleistungen so alt wie die Zeitung von vorgestern. Die gruselige Vorrunde ist überwunden, das emotional so wichtige 31:23 gegen Weißrussland zum Hauptrundenauftakt war trotz aller positiver Begleitumstände ein Pflichtsieg. Heute muss die Mannschaft von Christian Prokop Farbe bekennen, wenn es was werden soll mit dem Halbfinale. Das Problem: Gegner Kroatien zeigte in seinen vier Turnierspielen nicht den Hauch einer Schwäche, gewann viermal - und darf heute in Wien zusätzlich zu seinen vielen Stars auch noch auf den Heimvorteil setzen. Viele, viele kroatische Fans werden den Kieler Domagoj Duvnjak, Weltklassemittelmann Luka Cindric oder Rückraumshooter Luka Stepancic tragen.

Aber auch die deutsche Mannschaft kann sich auf eine Menge Unterstützung freuen - und das braucht die Mannschaft auch. Allerorten wurde betont, dass die Geisterstimmung im Vorrundenspielort Trondheim nicht eben leistungsfördernd war, die Atmosphäre von Wien das Team aber pushen soll. "Mit den vielen Fans war das richtig schön. Unser positiver Start hängt sicherlich mit der Stimmung hier zusammen, das hat uns richtig gepusht. Am Samstag erwarte eine noch intensivere Atmosphäre mit zwei lautstarken Fanlagern, das wird emotional und richtig heiß", freut sich der Bundestrainer. Das sind mindestens gute Voraussetzungen für ein großes Spiel. Um 20.30 Uhr geht es los, mein Name ist Till Erdenberger und ich werde Sie erst auf die große Partie vorbereiten und dann 60 Spielminuten lang auf dem Laufenden halten.