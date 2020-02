Viktoria Rebensburg rast nach ihrem nächsten Heimsieg entgegen, als sie auf der brutalen Kandahar plötzlich stürzt. Der 30-Jährigen reißt es auf dem völlig vereisten Steilhang den Außenski weg, sie räumt ein Tor ab und landet schließlich im Fangnetz.

Viktoria Rebensburg ist einen Tag nach ihrem Abfahrtssieg im Super-G des Heimweltcups von Garmisch-Partenkirchen gestürzt, dabei aber wohl ohne größere Verletzungen geblieben. Die 30-Jährige kam nach rund einer halben Minute Fahrzeit in der sogenannten "Hölle" zu Fall und landete im Netz. Nachdem einige Streckenposten Rebensburg aufgeholfen hatten, fuhr sie noch allein nach unten in den Zielbereich, hob dabei aber das linke Bein an, um es nicht zu belasten.

"Das war ein heftiger Aufprall", sagte sie, "aber es ist alles okay zum Glück." Nur ihr linkes Knie schmerzte, weil sie damit ein Richtungstor abgeräumt hatte. "Das wird schön blau", sagte Rebensburg. Um aber eine schwere Verletzung gänzlich auszuschließen, begab sie sich noch während des Rennens zu einer MRT-Untersuchung ins Garmischer Krankenhaus. "Das gehört zum Skisport dazu. Wenn man Rennen gewinnen will, muss man am Limit fahren, da kann das passieren. Mund abwischen, weitermachen."

"Ich bin froh, dass ich unten bin"

Beim zweiten Weltcup-Sieg der Schweizerin Corinne Suter stürzte auch Abfahrts-Olympiasiegerin Sofia Goggia. Die Italienerin zog sich einen Radiusbruch im linken Arm zu, der noch im Garmischer Krankenhaus operiert wurde. Laut einer Verbandsmitteilung fällt die 27-Jährige "mindestens sechs Wochen" aus. Damit ist die Saison für sie wohl beendet.

Bei extrem unterschiedlichen Pistenbedingungen, manche Stellen waren extrem eisig, an anderen Stellen wiederum war der Schnee sehr griffig, wurde die Österreicherin Nicole Schmidhofer Zweite. "Ich bin froh, dass ich unten bin. Es ist an der Grenze und wird sicher immer schwieriger", kritisierte sie in der ARD. Auf Rang drei landete die Schweizerin Wendy Holdener (+0,70). Beste Deutsche wurde Kira Weidle auf Rang 21 (+2,47). Michaela Wenig schaffte es als 30. (+3,75) ebenfalls noch in die Punkteränge.