"War schon ziemlich aufgeregt": Rießle kombiniert sich zum Start-Ziel-Sieg

Zum Saisonende mutiert Kombinierer Fabian Rießle zum Nordischen Dominierer. Drei Tage nach seinem Triumph in Trondheim ist er auch beim Weltcup in Klingenthal nicht zu schlagen. An seinem erneuten Sieg hat ein Novum großen Anteil.

Kombinations-Olympiasieger Fabian Rießle hat in Klingenthal einen beeindruckenden Start-Ziel-Sieg gefeiert. Der 27 Jahre alte Schwarzwälder setzte sich souverän mit 12,2 Sekunden Vorsprung auf den Finnen Eero Hirvonen durch, nachdem er erstmals in seiner Karriere bereits den Sprungdurchgang gewonnen hatte."Ich war schon ziemlich aufgeregt, weil ich zum ersten Mal nach dem Springen geführt habe", sagte Rießle in der ARD, "aber als der Vorsprung stabil blieb, war das dann beruhigend."

Für Rießle war es das erste Mal, dass er zwei Weltcups hintereinander gewinnen konnte. Vor drei Tagen hatte er bereits in Trondheim gewonnen. Die Basis für seinen Sieg in Klingenthal, seinen dritten Saison- und achten Karrieresieg, legte Rießle bereits im Springen. Nach einem Sprung auf 139,5 Meter ging er als Führende mit 21 Sekunden Polster in den 10-Kilometer-Skilanglauf. In der Loipe hielt er seine Verfolger sicher auf Distanz.

Dritter hinter Rießle und Hirvonen wurde in Klingenthal der japanische Gesamtweltcup-Führende Akito Watabe (+22,1). Eric Frenzel verpasste als Vierter (+23,8) das Podest knapp. Johannes Rydzek, wie Frenzel Doppel-Olympiasieger von Pyeongchang, musste sich nach einem Sturz kurz vor Schluss mit Platz sechs (+43,9) begnügen. Vinzenz Geiger, der die olympische Goldstaffel komplettiert hatte, wurde Zehnter.

Im Gesamtweltcup führt Watabe bei noch drei ausstehenden Rennen mit 1235 Punkten vor dem Norweger Jan Schmid (1033) und Rießle (897). Bereits am Sonntag kann der Japaner im zweiten Einzelrennen von Klingenthal seinen ersten Gewinn der Kristallkugel perfekt machen und nach fünf Siegen vor Frenzel die Vorherrschaft des Sachsen beenden. Dazu muss Watabe vor Schmid ins Ziel kommen.

Quelle: n-tv.de