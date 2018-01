Sport

Newcomer besiegt Darts-Legende: Rob Cross düpiert Phil Taylor im WM-Finale

Von Thomas Badtke

Wachablösung im Darts: Rob "The Voltage" Cross besiegt in seinem ersten Darts-WM-Finale den 16-fachen Weltmeister Phil "The Power" Taylor. Für den 27-Jährigen ist es erst das sechste WM-Match, für Taylor bereits das 136. - und sein letztes.

Der englische Newcomer Rob Cross hat die 25. PDC World Darts Championship gewonnen. Cross, gewann seinen ersten WM-Titel durch einen 7:2-Sieg im Finale gegen die Darts-Legende Phil Taylor. Für den 27 Jahre alten Cross war es das erst sechste WM-Match überhaupt, Taylor bestritt 136. Die Partie gegen Cross, der im Halbfinale Titelverteidiger Michael van Gerwen ausgeschaltet hatte, war Taylors letztes Spiel als Profi - der 16-fache Weltmeister hatte diesen Schritt bereits angekündigt.

"Ich fühle mich großartig. Es ist meine erste große Trophäe", sagte Cross nach seinem WM-Triumph. "Aber es geht hier auch um Phil Taylor. Was er für dieses Spiel getan hat. Ich hoffe, dass er guten Herzens zurücktritt."

Taylor wiederum lobte Cross: "Ihm geht es nicht ums Geld. Er will einfach nur gewinnen. Ich mag ihn wirklich. Für mich war's das jetzt. Ich habe nicht mehr die Energie einen Mann wie Rob Cross zu bezwingen. Ich habe noch einmal alles versucht, habe das Finale erreicht. Und bin froh wie alles gelaufen ist."

Starker Beginn

Cross zeigte sein Können in dem im Modus "First to seven" ausgetragenen Finale schnell: Der 27-Jährige warf bereits im dritten Leg des ersten Satzes seine erste 180 und entschied den Auftaktsatz 3:1 für sich. Im zweiten Satz breakte er den Anwurf Taylors direkt und führte schnell mit 2:0 Legs. Dann kam Taylor heran, das vierte Leg beendete Cross mit dem zweithöchsten Finish von 167 Punkten. Damit ging auch Satz zwei mit 3:1 an den 27-Jährigen.

Auch im dritten Satz holte sich Cross das Auftaktleg. Danach breakte er den 57 Jahre alten Taylor und holte sich den Satz mit einem abschließenden 153er Finish glatt 3:0. In den ersten drei Sätzen schaffte Taylor nur zwei Leg-Gewinne. Cross spielte in den drei Sätzen ein 107er Average und schaffte eine Double-Quote von sehr guten 69 Prozent.

Taylor is back - kurz

Im vierten Satz begann Taylor furios, sicherte sich das erste Leg mit einem 151er Finish. Im Anschluss gelang es "The Power", Cross in dessen Anwurf zu breaken. Seinen eigenen Anwurf brachte er wiederum durch und sicherte sich so seinen ersten Satz-Gewinn. Taylor verkürzte auf 1:3.

Taylor schaffte im ersten Leg des fünften Satz acht perfekte Darts, verfehlte dann den berühmten Neun-Darter knapp. Cross konterte und sicherte sich das Auftaktleg noch - und den fünften Satz am Ende mit 3:0. "Das Timing von Rob Cross ist brutal gut. Er weiß genau, wann er zupacken muss", kommentierte Deutschlands Top-Darts-Spieler Max Hopp bei Sport1. "Kein Einbruch bei Cross."

Cross zu stark für Taylor

Auch im sechsten Satz fand Taylor nicht zu seinem Spiel. Erneut kassierte er bei eigenem Anwurf ein Break des 27-Jährigen. Der gewann im Anschluss sein eigenes Leg und baute seinen Average auf 110 aus. Im dritten Leg startete Taylor mit fünf perfekten Darts und verkürzte dann auch auf 1:2. Der Satz ging aber 3:1 an Cross, dessen Double-Quote nun bei 70 Prozent lag. Zwischenstand: 5:1 Sätze für "The Voltage" Cross.

Siebter Satz, das gleiche Bild: Cross führte 1:0, Taylor glich aus, holte sich das nächste Leg. Es war aber erst das siebte im gesamten Match. Die nachfolgenden Legs gingen wiederum an Cross, der damit seine Führung auf 6:1 Sätze ausbauen konnte.

Im achten Satz der Partie ließ Taylor noch einmal sein Können aufblicken: Er ging mit 1:0 Legs in Führung, warf eine 180 und holte sich danach auch das zweite Leg. Im dritten Leg nutzte "The Power" einen Fehler Cross' und fuhr seinen zweiten Satzgewinn in diesem WM-Finale ein, mit 3:0.

Den neunten Satz begann Cross wiederum furios, führte schnell nach Legs 2:0 und verwandelte seinen ersten Matchdart zum ersten WM-Titel seiner Karriere. Cross wird nach der WM nun als Nummer sechs der Welt geführt. Vor der WM hatte er Rang 20 inne.

Quelle: n-tv.de