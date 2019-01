Lockerer Pflichtsieg gegen das vereinte Team aus Korea, Machtdemonstration gegen Brasilien: Die deutschen Handballer starten souverän in die Heim-WM - mit Russland wartet nun aber die erste schwierige Prüfung auf die Auswahl von Bundestrainer Christian Prokop. Wie's läuft erfahren Sie in unserem Liveticker, viel Spaß!

19. Minute, 8:9: Paul Drux ist in Überzahl auf dem Feld (Shishkarev sitzt), er steigt hoch, zieht ab und der Ball schlägt mit exakt 100 km/h am unteren rechten Pfosten ein.

18. Minute, 8:8: Gensheimer trifft vorne und foult hinten. Den folgenden Siebenmeter macht Dibirov locker weg.

17. Minute, 7:8: Nach dem Pfostentreffer geht's ganz schnell: Gensheimer bricht den durch und pfeffert den Ball über Linksaußen in die lange Ecke.

16. Minute, 7:7: Kuriose Phase: Offensivfoul von Patrick Wiencek, Parade von Wolff, Foul von Fäth, Ballverlust Shishkarev, Pfostentreffer von Kosorotov.

12. Minute, 7:7: Zhitnikov stößt seinen Gegenspieler in der Luft und bekommt völlig zurecht eine Zwei-Minute-Strafe. Den ersten Überzahlangriff hämmert Steffen Fäth mit 116 km/h zum erneuten Ausgleich in die Maschen. Es ist ein intensives, ein richtig gutes Spiel! Die Russen nehmen eine Auszeit. Wir hören bei den Deutschen mit rein. Fazit: Offensiv ein bisschen variantenreicher und defensiv ein bisschen mehr helfen.

12. Minute, 7:6: Kleiner Zwischensprint der Russen, Timur Dibirov setzt sich über Links durch und macht das dritte russische Tor in Folge. Den letzten Ball hätte Wolff durchaus haben können.

11. Minute, 6:6: Wieder geht's durch die Mitte, diesmal über Daniil Shishkarev.

10. Minute, 5:6: Martin Strobel macht's Alexander Shkurinskiy in der Mitte zu einfach, der Russe bricht durch und macht's dann mit Kraft lässig weg.

10. Minute, 4:6: Hendrik Pekeler steht am Kreis. Der Ball fliegt zum Kreis. Pekeler fängt ihn und haut ihn rein.

9. Minute, 4:5: Daniil Shishkarev traut sich was. Er lupft den Ball von der rechten Seite über den Hünen Wolff hinweg. Ganz stark!

8. Minute, 3:5: Gensheimer mal nicht aus sieben Metern, sondern von seiner Stammposition auf Linksaußen. Über die kurze Ecke landet der Ball im Tor.

7. Minute, 3:4: Ein typischer Steffen Weinhold zur ersten deutschen Führung. Sie wissen nicht, was das bedeutet? Nun: Durchtanken, draufhämmern. Mit 96 km/h landet der Ball im russischen Gehäuse.

5. Minute, 3:3: Groetzki ist wieder da und wie: Er nagelt einen Abpraller aus halbrechts unter die Latte.

5. Minute, 3:2: Nicht Kosorotov, nicht Gensheimer, nein Dmitry Zhitnikov. Wir haben einen dritten Torschützen. Er kam von Halbrechts.

3. Minute, 2:2: Täglich grüßt der Handball-Murmel: Foul Russland, Siebenmeter Gensheimer, Tor. Diesmal nicht trickreich sondern einfach nur wuchtig.

3. Minute, 1:2: Gleiches Muster wie beim ersten Angriff der Russen: Ball zu Sergey Kosorotov, der trifft und wird dabei von Patrick Groetzki noch gefoult, zwei Minuten für den deutschen Außenspieler.

2. Minute, 1:1: Die Russen verteidigen unfassbar offensiv, zwei Leute attackieren den deutschen Aufbau, dennoch bekommt das DHB-Team den Ball an Kreis -dort gibt's das Foul der Russen und Siebenmeter für Deutschland und Uwe Gensheimer. Das klingt nach Tor. Das ist ein Tor.

1. Minute, 0:1: Lange Passreihe, dann kommt der Ball auf Linksaußen, da tankt sich Sergey Kosorotov durch und nagelt den Ball an Andreas Wolff vorbei.

1. Minute: Anwurf, die Russen haben den ersten Angiff.

17.50 Uhr: Die Russen sind nicht leicht zu verteidigen. "In vielen Bewegungen sind sie sehr diszipliniert, haben den Ball lange in der Hand", sagte Co-Trainer Alexander Haase. Fast jeder Spieler der Russen ist in der Lage, den Ball zu spielen und zu werfen. Zudem verfügen sie mit Timur Dibirow über einen Spieler, der nicht nur wegen seiner bisher 15 Treffer ein starkes Turnier spielt. "Ich bin trotzdem guter Dinge, dass wir das Spiel gewinnen können", sagte Haase.

17.40 Uhr: Zwei Siege, gute Stimmung im Team und in der Halle und am Dienstagabend das Hammerduell gegen Top-Favorit Frankreich - Uwe Gensheimer mahnt, den Fokus vor dem Russland-Spiel nicht zu verlieren. "Wir werden jetzt versuchen im nächsten Spiel gegen Russland ganz, ganz wichtige Punkte zu holen", sagte der 32-Jährige,. Mit einem Sieg wäre die DHB-Auswahl sicher für die Zwischenrunde qualifiziert - und würde die Punkte mitnehmen (sollte Russland ebenfalls in die Zwischenrunde einziehen). Das liegt auch daran, dass Brasilien gut vorgearbeitet und am Nachmittag überraschend Serbien mit 24:22 niedergerungen hatte. Die Situation in der Gruppe A sieht folglich so aus:

17.35 Uhr: Die große Zeit des russischen Handballs liegt schon was länger zurück. Den bisher letzten ihrer zahlreichen Titel holten die Russen bei den Olympischen Spielen 2000 in Sydney. Die Qualifikation für die EM 2018 wurde sogar verpasst, daher soll die WM nun ein Neubeginn werden. Bundestrainer Christian Prokop hat Respekt vor der Mannschaft, die mit einer Mischung aus erfahrenen und jungen Spielern die Hauptrunde als Ziel hat. "Sie versuchen aus der 5:1-Deckung Bälle zu stibitzen, um ins Tempospiel zu kommen. Sie haben einen Umbruch hinter sich und verfügen über einen guten Mix." Zum Auftakt der WM gab es für die Russen ein 30:30 gegen Serbien. Im zweiten Spiel gelang ihnen ein 34:27-Erfolg gegen Korea.

Ein bisschen Spezialwissen über Sergej Gorpishin, Russlands Kreisläufer mit Spezialmission, können Sie sich hier aneignen.

17.30 Uhr: Drittes WM-Spiel, dritter WM-Sieg? Nehmen wir. Und die deutschen Handballer ganz sicher auch. Der Weg zum nächsten Erfolg in Berlin dürfte aber deutlich mühsamer werden, als zum Auftakt gegen Korea und bei der Machtdemonstration gegen Brasilien. Denn: Mit Russland steht ab 18 Uhr eine Mannschaft auf dem Parkett, die richtig gut Handballspielen kann. Ob's aber wirklich eng wird, oder ob's doch den nächsten Torrausch gibt - wir verraten's Ihnen in unserem Liveticker. Viel Spaß.