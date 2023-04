Lakers ketten die Grizzlies an

Es läuft: Dennis Schröder und die Los Angeles Lakers stehen in den Playoffs in der Serie gegen die Memphis Grizzlies kurz vor dem Einzug ins Viertelfinale. Im zweiten Spiel der Nacht sorgen die Miami Heat mit dem historisch guten Jimmy Butler für eine faustdicke Überraschung.

Hauptrundensieger Milwaukee Bucks droht in den Playoffs der NBA das schnelle Aus. Das beste Team der regulären Saison verlor in der ersten Runde das vierte Spiel bei den Miami Heat mit 114:119 und liegt in der Best-of-Seven-Serie bereits mit 1:3 zurück. Miami fehlt damit nur noch ein Sieg zum Einzug ins Viertelfinale.

Überragender Akteur war Miamis Jimmy Butler mit 56 Punkten, der damit nicht nur einen persönlichen Karrierebestwert aufstellte, sondern auch für einen Franchise-Rekord seines Teams in den Playoffs sorgte. Bucks-Star Giannis Antetokounmpo, der die vorherigen zwei Spiele aufgrund einer Verletzung verpasst hatte, gelang bei seiner Rückkehr mit 26 Zählern, zehn Rebounds und 13 Assists ein Triple-Double mit zweistelligen Werten in drei Kategorien. Er konnte die Niederlage aber nicht verhindern.

"Wir wussten, wozu wir fähig sind, auch wenn niemand außerhalb dieses Gebäudes, außerhalb des Teams und außerhalb der Organisation an uns geglaubt hat", sagte Butler. Miami lag zwischenzeitlich mit 14 Punkten zurück. Einen solch deutlichen Rückstand hatte das Team aus Florida in der laufenden Saison noch nicht aufgeholt.

James für die Geschichtsbücher

Auch für die Los Angeles Lakers um Superstar LeBron James und Dennis Schröder ist der Einzug in die nächste Runde zum Greifen nah. Die Lakers setzten sich in einem hochspannenden vierten Spiel gegen die Memphis Grizzlies mit 117:111 nach Verlängerung durch und führen ebenfalls mit 3:1. James brachte sein Team erst mit einem erfolgreichen Korbleger 0,8 Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit in die Verlängerung. Schröder steuerte zwölf Zähler bei und überzeugte mit bissiger Defensive gegen Grizzlies-Star Ja Morant.

Insgesamt punkteten sechs Spieler der Lakers zweistellig, "King" James dominierte das Spiel jedoch mit seinen 20 Rebounds und 22 Punkte. Damit ist er der älteste NBA-Spieler in der Historie, dem diese Double-Double-Konstellation gelingt. Bei den Lakers hatte das zuletzt Shaquille O'Neil vor mehr als 19 Jahren geschafft. "Ich versuche, nur meine Rolle zu spielen. Ich tue, was immer das Team braucht, um erfolgreich zu sein", sagte James.