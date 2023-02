Skispringer spricht von massivem Betrug in Weltspitze

Bericht über illegale Anzüge Skispringer spricht von massivem Betrug in Weltspitze

Die Materialkontrolle im Skispringen ist seit jeher kontrovers - welcher Anzug sitzt gerade noch passend, welcher überschreitet die erlaubten Maße? Einem Bericht zufolge werden die Kontrolleure jedoch reihenweise ausgetrickst. Ein anonymer Weltcupspringer erklärt, wie das funktioniert.

Dem Skispringen droht offenbar ein handfester Skandal. Im Fokus steht einmal mehr das Material, genauer gesagt die Anzüge, deren Maße streng reglementiert sind. Ein Insider packt nun aber aus und behauptet, dass trotz dieser strengen Vorgaben selten ganz genau hingeschaut wird. "Zurzeit kann ich die Anzugskontrollen nicht ernst nehmen", wird ein noch aktiver Skispringer vom Schweizer "Blick" zitiert. Um wen es sich handelt, lässt die Zeitung allerdings offen.

Klar ist derweil, dass der Athlet am vergangenen Wochenende beim Skifliegen am Kulm auf Weitenjagd ging und dabei ebenfalls auf die Regeln pfiff. "Das Volumen war zu groß", gab der Skispringer auf Nachfrage zu, dass sich die Maße seines Anzuges nicht im Regelbereich befanden. Eigentlich gibt es klare Richtlinien, wie viel Platz zwischen Körper und Material sein darf - bei ihm soll die Grenze demnach überschritten worden sein. Die Kontrolle habe er trotzdem völlig problemlos passiert.

Sport.de powered by sport.de - Transfer-Gerüchte, News und Liveticker - alle Infos aus der Welt des Sports finden Sie hier!

Hilfreich ist dem Bericht zufolge dabei ein simpler Trick, der offenbar genügt, um das System auszuhebeln: "Ich ziehe den Anzug nach oben, sodass an meinen Schultern vorübergehend deutlich mehr Stoff ist." Dadurch erreiche er, dass die geforderte Beinlänge eingehalten wird, habe de facto beim Sprung jedoch mehr Volumen im Schritt, was einen weiten Flug eindeutig begünstigt. Die Passform im Schritt ist deshalb immer wieder Diskussionsthema, weil sich dort ein Luftpolster bilden kann.

Material-Chef gibt Schwächen im System zu

"Es betrügen praktisch alle, da muss ich mitziehen, sonst habe ich keine Chance", spielte der Sportler seine Trickserei herunter und deckte zugleich auf, dass in der Skisprung-Szene derzeit angeblich regelmäßig mit gezinkten Karten gespielt wird - wohl auch, da die Verbände zu lange untätig blieben. "Man hätte früher durchgreifen müssen. Jetzt sind die Kontrolleure machtlos, sonst müssten sie das halbe Starterfeld disqualifizieren", ist sich der anonyme Whistleblower sicher.

Gestützt wird diese These erstaunlicherweise vom Schweizer Trainer Martin Künzle. Der macht keinen Hehl daraus, dass man das Regelwerk bewusst etwas dehnt. "Wenn du bei den anderen Anzügen siehst, die nicht regelkonform erscheinen, aber durch die Kontrollen kommen, musst du handeln", sagte er. Inzwischen gehe man ebenfalls "ans Limit und darüber hinaus, solange es durchgeht". Konkret wird der Schweizer Springer Gregor Deschwanden genannt, der infolge der Anpassungen deutlich bessere Ergebnisse erzielt habe.

Der "Blick" hakte nach und konfrontierte Christian Kathol mit den Aussagen. Der Material-Chef des internationalen Skisprungverbands ist sich der Probleme durchaus bewusst. Die Messungen würden aktuell von Hand durchgeführt und könnten daher nicht immer "zu 100 Prozent präzise sein", zudem mangele es an Personal und Zeit, um alle Springer "vollumfänglich" zu prüfen, erklärte Kathol. Aktuell könne er "maximal 80 bis 85 Prozent" der Athleten und Anzüge eingehend unter die Lupe nehmen.

Wenn alle Athleten einer Top-Nation, die sieben Starter im Feld hat, mit irregulären Anzügen starten würden, "kommen zwei oder drei Athleten damit durch", meinte Künzle in diesem Zusammenhang. Eine Aussage, die angesichts der brisanten Enthüllungen noch geschönt erscheint. Besserung ist allerdings in Sicht. Künftig will man auf elektronische Messungen setzen und ein gestutztes Regelwerk soll die Kontrollen weniger kompliziert gestalten. Wobei der Text mit der Feststellung von "Blick" schließt, dass die Materialkontrolle "das größte Mysterium im Skispringen" bleibe.