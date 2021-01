Sepp Blatter stand 17 Jahre lang an der Spitze der Fifa.

Der frühere Chef des Fußball-Weltverbandes Fifa, Joseph Blatter, befindet sich in ärztlicher Behandlung. Wie die Tochter des 84-Jährigen mitteilt, sei der Zustand des Ex-Funktionärs ernst. Lebensgefahr bestehe allerdings nicht.

Der langjährige Fifa-Präsident Joseph Blatter ist am Donnerstag in ein Krankenhaus gebracht worden. Das berichtet der Schweizer Tageszeitung "Blick" unter Berufung auf seine Tochter Corinne Blatter Andenmatten. Der Zustand des 84-Jährigen sei ernst, er sei aber nicht in Lebensgefahr. Über die Art der Beschwerden wurde nichts bekannt. "Mein Vater ist im Spital. Es geht ihm jeden Tag besser. Aber er braucht Zeit und Ruhe", sagte Corinne Blatter Andenmatten dem Blatt.

Es ist nicht das erste Mal, dass Blatter mit gesundheitlichen Problemen kämpft. 2015 musste er nach einem Kollaps des Immunsystems auf der Intensivstation behandelt werden.

Blatter führte die Fifa von 1998 bis 2016. Nach massiven Korruptionsvorwürfen gegen den Fußball-Weltverband hatte er 2015 widerwillig seinen Rücktritt angekündigt. Vorausgegangen war eine Sperre durch die hauseigene Ethikkommission. Diese sperrte Blatter bis 2021 für alle Fußballaktivitäten. Ein Berufungsgericht reduzierte die Sperre später um zwei Jahre. Blatter blieb bis Februar 2016 im Amt, ihm folgte Gianni Infantino. Ebenfalls 2016 unterzog sich Blatter einer Hautkrebs-Operation.