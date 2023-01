Die dänische Handball-Nationalmannschaft untermauert bei der Weltmeisterschaft ihren Favoritenstatus. Gegen Ungarn gibt es einen ebenso mühelosen wie deutlichen Viertelfinal-Erfolg. Im Parallelspiel liefern sich Spanien und Norwegen einen spektakulären Schlagabtausch.

Was für ein Handball-Krimi in Danzig zwischen Spanien und Norwegen, das der deutschen Mannschaft im Hauptrundenfinale die bisher einzige Niederlage bei der laufenden Weltmeisterschaft beigebracht hatte: Der EM-Zweite setzte sich in einem dramatischen Viertelfinale gegen Norwegen erst nach zweimaliger Verlängerung mit 35:34 (29:29, 25:25, 13:12) durch.

Beide Teams lieferten sich einen irren Schlagabtausch. Wenige Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit führte Norwegen 25:24 und war in Ballbesitz. Spanien probierte es mit einer offenen Manndeckung. Statt einen der freien Spieler zum Torwurf zu schicken, versuchten die Norweger um Regisseur Sander Sagosen, mit ihrem letzten Angriff die Zeit herunter zu spielen - und verloren den Ball. Trotz Unterzahl schaffte Spanien durch Alex Duschebajew mit der Schlusssirene den Ausgleich und erzwang damit die Verlängerung.

Nach zehn Minuten zunächst ebenfalls keinen Sieger gab. Erst nach der zweiten Extra-Schicht jubelte der Europameister von 2018 und 2020, weil wieder Duschebajew entscheidend traf und Weltklassetorwart Gonzalo Perez de Vargas den letzten Wurf des ehemaligen Bundesligaprofis Kristian Björnsen hielt. Wegen des Krimi-Marathons verschob sich auch die Anwurfzeit des Viertelfinals der deutschen Mannschaft gegen Frankreich.

Dänen überrollen Ungarn

Titelverteidiger Dänemark trifft nun auf Spanien - und darf weiter vom dritten Titel nacheinander träumen. Der Gold-Gewinner von 2019 und 2021 qualifizierte sich durch ein lockeres 40:23 (21:12) gegen Ungarn souverän für das Halbfinale. Bei der Europameisterschaft 2022 hatte Ungarn den haushohen Favoriten Dänemark noch in der Gruppenphase aus dem Turnier befördert.

Die Dänen demonstrierten diesmal in einer einseitigen Partie in Stockholm ihre Klasse und untermauerten eindrucksvoll ihre Ambitionen auf den erneuten Titelgewinn - es wäre der dritte in Folge. Das gelang noch nie einem Team in der Geschichte der Handball-Weltmeisterschaften. Bester Werfer für das Team von Trainer Nikolaj Jacobsen war Mathias Gidsel vom Bundesliga-Spitzenreiter Füchse Berlin mit neun Toren. Mit dem 26. Sieg in Serie bei einem Weltmeisterschaftsspiel ist Dänemark nun alleiniger Rekordhalter. Erst mit dem 30:25 gegen Ägypten war die mit zahlreichen Bundesligaprofis gespickte Mannschaft mit dem bisherigen Rekordhalter Frankreich gleichgezogen.

Das Duell Dänemark gegen Spanien ist die Neuauflage des WM-Halbfinals von 2021, damals gewannen die Nordeuropäer 35:33. Die weiteren Teilnehmer der Runde der letzten vier ermitteln Deutschland und Olympiasieger Frankreich sowie Europameister Schweden und Afrikameister Ägypten.