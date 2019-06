Jan-Lennard Struff verpasst sein erstes Viertelfinale bei einem Grand-Slam-Turnier. Er scheitert bei den French Open an Novak Djokovic. Trotz des Scheiterns ist das Turnier für Struff aber ein herausragender Erfolg. In der neuen Weltrangliste steht er erstmals unter den besten 40.

Jan-Lennard Struff versuchte alles, er wehrte sich nach Kräften, doch der Beste der Welt war für ihn eine Nummer zu groß. In seinem ersten Achtelfinale bei einem der vier Grand Slams erhielt der 29-Jährige von Novak Djokovic nach mutigem Beginn eine Lehrstunde. Mit 3:6, 2:6, 2:6 unterlag er dem unnachgiebigem Serben, der bei den French Open zum zweiten Mal den sogenannten Karriere-Grand-Slam vollenden kann. Dennoch steht Struff am Montag erstmals in seiner Karriere unter den Top 40 der Welt.

Bei leichtem Nieselregen über dem Hauptplatz Philippe Chatrier hielt Struff nach zuvor drei überragenden Siegen zunächst gut mit, dann aber spielte Djokovic seine Klasse und Routine aus. Struff, zuletzt ohne Angst vor großen Namen, konnte ab Mitte des ersten Satzes oft nur reagieren, statt selbst initiativ zu werden. Nach 1:33 Stunden war die Partie mit dem ersten Matchball von Djokovic beendet. Struff hatte sich gegen die Nummer eins der Weltrangliste durchaus etwas ausgerechnet. Wenn er gegen Djokovic gut serviere und aggressiv spiele, "habe ich eine Chance, ihn zu ärgern", sagte er vor dem Match.

Wie auf Kommando dreht Djokovic auf

Sein Plan ging in der Tat auf - aber nur bis zum 3:3 im ersten Satz: Djokovic schien überrascht zu sein, mit welcher Entschlossenheit und Unbekümmertheit Struff ihn attackierte. Dann zeigte sich der Unterschied zwischen der Nummer eins und der Nummer 45: Ab Mitte des Satzes spielte Djokovic in den wichtigen Phasen des Matches wie auf Kommando weitaus stabiler und präziser, er zwang Struff zu Fehlern, Struff unterliefen Fehler. Nach 33 Minuten ging der erste Satz an den Favoriten - der legte gleich nach und nahm seinem Gegner im ersten Spiel des zweiten Durchgangs den Aufschlag ab. Er hatte das Match nun im Griff.

Djokovic steht damit als erster Spieler zum zehnten Mal nacheinander im Viertelfinale von Roland Garros. Der 32 Jahre alte Serbe könnte in Paris zum zweiten Mal die vier Grand Slams in Folge gewinnen, dazu fehlt ihm nach den Siegen in Wimbledon, bei den US Open und bei den Australian Open nur noch sein zweiter in Roland Garros nach 2016. Mit Boris Becker als Coach war Djokovic der Karriere-Grand-Slam zum ersten Mal 2015/2016 gelungen. Damals hatte er ihn ebenfalls in Paris vollendet.