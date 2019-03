Für die Bobpiloten wird es ernst: Mit den Weltmeisterschaften beginnt der Saisonhöhepunkt. Die Bahn im kanadischen Whistler hat jedoch alles andere als einen guten Ruf. Trotzdem rechnen sich die deutschen Athleten Chancen aus - wahren allerdings den wohl nötigen Respekt.

Auf der berüchtigten Bahn im Whistler-Sliding-Center beginnt am Samstag die Bob-WM in Kanada. Dort verunglückte 2010 der Rodler Nodar Kumaritaschwili bei den Olympischen Spielen von Vancouver tödlich. Auch eine deutsche Bob-Crew stürzte seinerzeit bei fast 150 Stundenkilometern. Zahlreiche weitere Stürze prägten die Wettkämpfe. Neun Jahre später sind die Erinnerungen noch präsent. Und gleich beim ersten Zweierbobtraining kippten 16 Schlitten um - darunter die von Mitfavoriten wie Olympiasieger Justin Kripps aus Kanada und Weltmeisterin Elana Meyer Taylors aus den USA.

Kippte drei Mal um: Stephanie Schneider. (Foto: imago/Sammy Minkoff)

Nach ihren Stürzen sagte der Franzose Romain Heinrich, Weltcup-Zweiter auf der anspruchsvollen Bahn in Lake Placid, mit mit einem Schaden am Bob die Teilnahme an den WM-Rennen ab. Justin Olson aus den USA muss mit einer Halswirbelverletzung passen. Auch die Deutsche Stephanie Schneider, in diesem Winter zweimal siegreich im Weltcup, kippte dreimal in vier Trainingsläufen um. Erst beim Abschlusstraining kam sie ins Ziel. Die Hochgeschwindigkeitsbahn verzeiht keinen Fehler. "Wir müssen uns hier viele Details neu erarbeiten", sagte Cheftrainer René Spies. Schon die kleinen Schlitten waren bis zu 152 Stundenkilometer schnell, sieben Bobs stürzten bereits in Kurve vier und fünf.

Für Olympiasiegerin Mariama Jamanka ist vor allem eines klar: "Auf so einer Bahn wie Whistler ist Angst ganz, ganz tödlich". Die 28-Jährige stürzte dort selbst vor einem Jahr im Training. "Das ist nicht schön, doch Stürze gehören zum Tagesgeschäft, man darf sich davon nicht extrem beeinflussen lassen, weil sonst bekommt man Angst", betont sie. Fügt allerdings hinzu: "Ich kann nicht garantieren, dass es wieder passiert."

Die Angst fährt mit

Sie findet die 1450 Meter lange Bahn in Kanada mit einem Gefälle von 20 Prozent "einfach nur krass - anders kann man es nicht beschreiben". Für den Kopf sei es unheimlich anstrengend, "weil sie in jedem Trainingslauf, in jedem Wettkampflauf einfach viel von dir abfordert, viel Konzentration. Es muss alles sehr perfekt laufen, weil man durch die Geschwindigkeit ein sehr schmales Zeitfenster hat, in dem man richtig reagieren muss", sagte Jamanka vor den WM-Läufen am Wochenende.

Schlechte Erinnerungen an den Olympia-Eiskanal von 2010: Cathleen Martini fuhr nach einem Sturz mit dem Bob Deutschland 2 mit den Kufen nach oben die Bahn hinunter, nachdem Anschieberin Romy Logsch aus dem Bob geschleudert worden war. (Foto: dpa)

Annika Drazek, die Anschieberin von Jamanka hat ebenfalls "sehr, sehr großen Respekt" vor dem 16 Kurven umfassenden Eislabyrinth. Auch der Blick vom Startbalken hinab ins Tal ist angsteinflößend. "Das ist Adrenalin pur, für mich besonders krass, weil ich eine bin, die beim Anschieben nach vorne schaut", berichtet sie. "Ich sagte mir, scheiße, du guckst ja ins Tal, in die Stadt rein. Und dann ab Kurve drei hat man schon fast 100 Stundenkilometer drauf, das ist ja krank, was du da für ein Gefälle hast", beschreibt die ehemalige Sprinterin ihre Gefühle bei der Fahrt. Über mehr will sie gar nicht nachdenken: "Ich vertraue Mariama wirklich - dann geht's. Ich lege ja mein Leben in ihre Hand, bisher hat sie es nicht verspielt."

Deutsche Athleten in Topform

Insgesamt sind die deutschen Bobpiloten aber gut aufgestellt. Sie fuhren eine starke Weltcup-Saison: Im Zweierbob gewann Doppel-Olympiasieger Francesco Friedrich jedes einzelne Rennen, im Viererbob gingen sieben von acht Siegen an die deutschen Schlitten. Auch die deutschen Frauen sind dem Status des Medaillenaspiranten längst entwachsen. Sechs von acht Erfolgen holte das Team um Olympiasiegerin Mariama Jamanka. Damit gehen auch alle Kristallkugeln für den Gesamtweltcup an den BSD.

Lediglich Justin Kripps wird zugetraut, die deutschen Männer bei ihrer Goldjagd in Whistler auszubremsen. In Pyeongchang wurde er zeitgleich mit Friedrich Olympiasieger im Zweier, in diesem Winter ist er im Vierer der einzige nicht-deutsche Sieger. Zudem genießt der Kanadier in Whistler den Heimvorteil. Bei den Frauen scheint alles auf ein Duell zwischen Jamanka und Titelverteidigerin Elana Meyers Taylor hinauszulaufen.