Der beim Skifliegen von Planica dramatisch gestürzte norwegische Skispringer Daniel Andre Tande ist aus dem Koma aufgewacht. Die Verletzungen, das stand schon vorher fest, sind trotz der schlimmen Bilder vergleichsweise harmlos.

Skispringer Daniel Andre Tande ist vier Tage nach seinem Horror-Sturz aus dem Koma erwacht. "Der heutige Tag hat bestmöglich begonnen - mit dieser Nachricht von unseren guten Freunden in Slowenien: Daniel ist aufgewacht und redet jetzt mit seiner Mutter und seiner Freundin", teilte der Sportchef der norwegischen Skispringer, Clas Brede Braathen, mit. "Er ist bei vollem Bewusstsein und alles ist gut." Auch vom norwegischen Skiverband kamen am Morgen sehr positive Signale. "Im Laufe der Nacht hat es große Fortschritte bei Daniels Situation gegeben", wurde die Teamärztin der norwegischen Skispringer, Guri Ranum Ekås, in einer Verbandsmitteilung zitiert. "Er ist jetzt wach und atmet selbst." Gegen 6 Uhr sei er vom Beatmungsgerät genommen worden.

Der Aufwachprozess habe am Samstag begonnen, sei aber ein "zeitaufwändiger Prozess", der an die individuelle Behandlung angepasst werden müsse. Tande habe gut auf den Aufwachprozess reagiert, hatte Ekås erklärt: "Er hat Blickkontakt gezeigt, bewegt sich und reagiert auf Ansprache." Bei Tande waren ein Schlüsselbeinbruch sowie eine leichte Verletzung der Lunge diagnostiziert worden.

"Das war ein Wahnsinnsschock für die ganze Skisprung-Familie", sagte Bundestrainer Stefan Horngacher im ZDF: "Die Verletzungen sollen Gott sei Dank nicht so dramatisch sein. Wir wünschen ihm alles Gute." Tande war am Donnerstag ins künstliche Koma versetzt worden. Schon am Freitag hatte sich Norwegens Cheftrainer Alexander Stöckl im ZDF zuversichtlich gezeigt: "Sie haben ein CT [Computer-Tomographie, Anm. d. Red.] vom Kopf und vom Hals gemacht, da hat es keine Auffälligkeiten gegeben. Die Prognosen sind soweit sehr positiv."

Der 27-Jährige hatte auf der Flugschanze im slowenischen Planica im Probedurchgang kurz nach dem Absprung die Kontrolle über seinen linken Ski verloren und war mit voller Wucht auf den Hang geprallt. Der Skiflug-Weltmeister mit dem norwegischen Team hatte per Intubation mechanisch beatmet werden müssen, bei ihm waren ein Schlüsselbeinbruch sowie eine leichte Verletzung der Lunge diagnostiziert worden.