Sport

Zitter-Siege in London: Taylor und van Gerwen ziehen ins Halbfinale

Die heutigen WM-Viertelfinals stehen im Zeichen der Giganten: Legende Phil "The Power" Taylor und Ranglistenerster Michael van Gerwen ziehen nach hartem Kampf in die nächste Runde - und machen ein Traum-Finale so weiter möglich.

Darts-Legende Phil Taylor darf weiter von seinem 17. WM-Titel träumen. Der 57-jährige Engländer warf am späten Freitagabend Mitfavorit Gary Anderson aus Schottland mit 5:3 aus dem Turnier und untermauerte damit seine Ambitionen auf einen letzten Titel vor dem Karriereende. "Mir geht es gut. Ich habe gekämpft, mein Energie-Level ist runtergegangen", sagte "The Power", der nach der WM abtritt und im Anschluss nur noch bei Exhibitions antreten will.

Knapp zwei Stunden zuvor hatte der Weltranglistenerste Michael van Gerwen erst nach hartem Kampf mit 5:4 gegen seinen niederländischen Landsmann Raymond van Barneveld gewonnen. "Ich bin wirklich froh, dass ich als Sieger herausgekommen bin", sagte der Titelverteidiger nach dem Match. "Ich habe nicht gedacht, dass Barney so stabil sein würde."

Der 16-malige Champion Taylor zeigte sich im Match gegen Anderson noch einmal von seiner besten Seite. Zwölf Aufnahmen mit der höchsten Punktzahl von 180 Punkten lieferte der Engländer, 50 Prozent seiner Doppelfelder traf er. "Es ist fantastisch, wenn die Fans meinen Namen grölen", sagte Taylor noch auf der Bühne. Er wischte sich den Schweiß von der Stirn und wirkte leicht überwältigt, weil er dem vorzeitigen Aus bei seiner letzten WM doch noch einmal entgehen konnte.

Im Halbfinale trifft Taylor nun auf Überraschungsmann Jamie Lewis. Der Waliser hatte den Weltranglistenzweiten Peter Wright aus Schottland geschlagen und gewann auch sein Viertelfinale gegen den Engländer Darren Webster (5:0) fast mühelos. Van Gerwen bekommt es im Halbfinale am Samstagabend mit dem englischen Geheimfavoriten Rob Cross zu tun. An Neujahr könnte es schließlich zum Traumfinale zwischen van Gerwen und Taylor kommen.

Quelle: n-tv.de