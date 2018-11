Sport

Rebensburg patzt: Thomas Dreßen knackt WM-Norm

Abfahrer Thomas Dreßen rast beim Rennen in Lake Louise auf Rang sieben und erreicht damit auf Anhieb die WM-Norm. Viktoria Rebensburg verpasste in Killington dagegen eine Top-Platzierung und bleibt erstmals sein vier Jahren im Riesenslalom ohne Punkte.

Skirennläufer Thomas Dreßen hat einen ordentlichen Start in den WM-Winter hingelegt. Der 25-Jährige, im vergangenen Jahr Sieger in Kitzbühel und Kvitfjell, belegte bei der Weltcup-Abfahrt im kanadischen Lake Louise Platz sieben. Damit erfüllte Dreßen auf Anhieb die Norm für die Titelkämpfe in Are/Schweden (5. bis 17. Februar). "Das passt schon", sagte Dreßen, "für mich war es wichtig zu sehen, ob ich wieder in Form bin - und ich glaube, das kann man schon sagen. Darauf lässt sich aufbauen."



Zur Bestzeit des WM-Dritten Max Franz (Österreich), der mit Startnummer eins bei perfekten Bedingungen zum zweiten Mal im Weltcup gewann, fehlten Dreßen 0,78 Sekunden. Platz zwei ging an Christof Innerhofer (Italien/0,28 Sekunden zurück), dessen Teamkollege Dominik Paris (0,54) Dritter wurde. Für Dreßen (Mittenwald) war es das beste Ergebnis auf der "Men's Olympic". Bei seiner Premiere dort 2015 war er 23., im vergangenen Jahr fuhr er auf Platz 14. Andreas Sander (Ennepetal/2,10) und Josef Ferstl (Hammer/2,64) kamen nicht unter die besten 20.

Rebensburg fliegt in Killington raus

Bei den Damen lief es an diesem Tag nicht gut: Vorjahressiegerin Viktoria Rebensburg hat auch beim Weltcup-Riesenslalom in Killington/USA ihre erste Podestplatzierung in der WM-Saison verpasst. Die 29-Jährige aus Kreuth am Tegernsee lag im Finale auf Stockerlkurs, als sie nach einem Fahrfehler ausschied. Beim Auftakt in Sölden hatte Rebensburg noch Platz vier belegt. Nach 29 Riesenslaloms mit Platzierungen in den Punkten war es für Rebensburg der erste Ausfall in ihrer Lieblingsdisziplin seit Dezember 2014 in Are.

Quelle: n-tv.de