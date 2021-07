Die Kunsteisbahn am Königssee ist eine der berühmtesten Bob- und Rodelanlagen des Wintersports. Doch das Extremwetter im Süden Deutschlands trifft auch die Sportstätte heftig. Bilder vom Tag danach zeigen schwere Schäden an der Eisarena im Berchtesgadener Land.

Die Bob- und Rodelbahn am Königssee ist durch das schwere Unwetter in der Nacht zerstört worden. Thomas Schwab, Generalsekretär des Bob- und Schlittenverbandes für Deutschland (BSD), sagte, der Schaden gehe in die Millionen. "An einen Bahnbetrieb in diesem Winter ist nicht zu denken. Wir hoffen, dass wir die Bahn bis Oktober 2022 wieder hinbekommen", sagte Schwab. Der Zugang sei derzeit beschwerlich, für die Aufräumungsarbeiten schweres Gerät vonnöten.

Teile der 1640 Meter langen Weltcup-Bahn in Schönau am Königssee wurden von den Wassermassen weggerissen und zerstört, wie auf Bildern und Videos zu sehen war. Die Ammoniakrohre zur Kühlung der Eisrinne wurden zum Glück nicht beschädigt. "Auf der Leitung war kein Druck, die Kühlung ist abgestellt", erläuterte Schwab, der auch Mitglied der gemeinsamen Bahnkommission der Weltverbände FIL (Rodeln) und IBSF (Bob/Skeleton) ist.

"Es tut unendlich weh!", schrieb der mehrmalige Rodel-Weltmeister und Olympiasieger Felix Loch in den sozialen Netzwerken neben einem Foto der schwer demolierten Rennstrecke. Sein Herz sei gebrochen, ergänzte der Berchtesgadener und äußerte die Hoffnung, dass sich niemand verletzt habe. Die frühere Rodlerin und Bobfahrerin Susi Erdmann schrieb bei Facebook mit einem weinenden Smiley: "Unfassbar... Meine ehemalige Heimbahn am Königssee wird einfach weggespült."

Auf den Fotos, die der Weltverband FIL auf Facebook veröffentlichte, sind Teile der Bahn zu sehen, die schwer demoliert und von Schlamm bedeckt sind. Das genaue Ausmaß und die Folgen der Zerstörung bleiben abzuwarten. "Nach schwerem durchgängigen Regen und Schlammlawinen in der Nacht ist die Lotto Bayern Eisarena Königssee schwer beschädigt", schrieb der Verband unter die Fotos: "Wir wünschen allen Einwohnern und Freunden in Berchtesgaden-Königssee nur das Beste und hoffen, dass der Regen bald aufhören wird."

Auf den Bildern ist zu sehen, wie Geröll- und Wassermassen einen Teil der überdachten Weltcup- und WM-Bahn mit sich rissen und zerstörten. Ein in der Nacht aufgenommenes Amateurvideo zeigt außerdem, wie Wasser die Bahn hinunterfließt und Teile der 1960 in Betrieb genommenen Anlage heftig überschwemmt. Noch im Januar 2021 waren dort zum insgesamt siebten Mal die Rennrodel-Weltmeisterschaften ausgetragen worden, alljährlich finden dort außerdem Bob- und Skeleton-Weltcups statt.