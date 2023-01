Der Traum von der Titelverteidigung bei den Australian Open platzt bereits in der zweiten Runde - und das auf ganz bittere Weise: Der 36 Jahre alte Tennisstar Rafael Nadal verletzt sich im zweiten Satz gegen den US-Amerikaner Mackenzie McDonald, gibt aber nicht auf. Es folgt ein seltsames Schauspiel auf dem Court.

Rafael Nadals Traum von einer erfolgreichen Titelverteidigung bei den Australian Open ist früh zerplatzt. Der von einer Verletzung schwer gezeichnete 36 Jahre alte Grand-Slam-Rekordchampion verlor sein Zweitrundenmatch gegen den US-Amerikaner Mackenzie McDonald mit 4:6, 4:6, 5:7. Nadals serbischem Widersacher Novak Djokovic bietet sich in Melbourne nun weiter die Chance, nach Grand-Slam-Siegen gleichzuziehen.

Nadal wirkte schon vor seiner Verletzung arg gefrustet. Der Spanier schimpfte mit der Stuhlschiedsrichterin, auf der Bank schlug er nach einem kassierten Break mit der Hand gegen seinen Schläger. Bei einem langen Schritt verletzte er sich dann, Nadal humpelte mit schmerzverzerrtem Gesicht zur Bank, wo er sich kurz im oberen Bereich des linken Beins kurz behandeln ließ. Danach verschwand er für eine medizinische Auszeit in die Kabine. Offenbar plagten den 22-maligen Majorchampion Probleme im Hüftbereich. Seine Frau Maria schienen die Szenen deutlich zuzusetzen, ihr liefen auf der Tribüne Tränen die Wange herunter.

Der Spanier, der auch 2009 bei den Australian Open triumphierte und im vergangenen Jahr überraschend zum Titelgewinn stürmte, kam dann noch einmal zurück. Doch er wirkte deutlich beeinträchtigt und ging auf schnelle Punktgewinne. Es reichte nicht mehr und Nadal konnte sein schlechtestes Resultat bei einer Majorteilnahme seit 2016 nicht mehr verhindern. Damals hatte er vor seinem Drittrundenmatch bei den French Open zurückgezogen.

Nadal spielt quasi aus dem Stand

Statt aufzugeben, quälte er sich durch. Es war ein seltsames Schauspiel auf dem Court. Nadal humpelte zwischen den Ballwechseln hin und her und bemühte sich quasi aus dem Stand um Punkte. Sein Gegner schien von der Situation beeindruckt und verlor zwischenzeitlich sein mutiges Spiel. Statt weiter Druck zu machen, schob er die Bälle nur noch über das Netz und hoffte auf Fehler von Nadal. So konnte der Spanier bis zum 5:4 im dritten Satz noch hoffen, doch dann kippte die Partie wieder zugunsten des mutiger werdenden McDonald.

Nadal hatte vor einem halben Jahr beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon verletzungsbedingt sogar aufgeben müssen. Damals war er zum Halbfinale gegen den Australier Nick Kyrgios wegen eines Risses des Bauchmuskels nicht angetreten. Nadal leidet zudem seit Jahren unter chronischen Fußschmerzen, deswegen hatte er nach eigenen Angaben vor nicht allzu langer Zeit schon über einen Rücktritt nachgedacht. "An den meisten Tagen war ich traurig, ich hatte die Freude am Tennisspielen verloren. Deshalb dachte ich, ich müsste mich zurückziehen", hatte er kürzlich der spanischen Zeitung "Marca" gesagt. Inzwischen schlage eine neue Behandlung aber gut an, ohne dass sie die Probleme komplett lösen könnte.