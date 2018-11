Sport

Weltmeister attackiert Kritiker: Wieviel Schachgenie steckt noch in Carlsen?

Die quälende Remis-Arie und Kritik an mutlosen Auftritten bei der Schach-WM kontert Magnus Carlsen mit seinem Genie im Blitzschach – und der Titelverteidigung. Trotz verbaler Abrechnung kann der Norweger aber nicht alle Zweifel an seiner Stärke ausräumen.

Magnus Carlsen nahm einen ganz tiefen Schluck aus der Wasserflasche, stopfte das Hemd in die Hose und setzte sein Lausbuben-Grinsen auf. Dann knüpfte sich der alte und neue Schach-Weltmeister seine Kritiker vor. "Jeder hat das Recht, seine dumme Meinung zu haben", sagte der Norweger genüsslich, um dann in gnadenlosem Understatement festzustellen: "Ich hatte heute einen ziemlich guten Tag auf der Arbeit."Was der Champion nach dem Tiebreak-Sieg in London in diesem epischen und erbitterten Duell über drei Wochen mit dem Amerikaner Fabiano Caruana aber nun wirklich nicht weggrinsen konnte: Den Nimbus des Unantastbaren hat Carlsen verloren.

Schiere Erleichterung statt überbordender Freude bestimmte die Gefühlswelt beim Meister aus Tönslage, nachdem er - zwei Tage vor seinem 28. Geburtstag - die Krone im Spiel der Könige in seinem Besitz gehalten hatte. "Fabiano war der härteste Konkurrent, den ich je in einem WM-Kampf hatte. Ich bin froh, diese Herausforderung gemeistert zu haben", sagte Carlsen, kurz bevor ihm eine Salve Konfetti über das Haupt rieselte. 3:21 Stunden dauerte der letzte Akt dieses WM-Duells im The College vor einer Heerschar an Journalisten und Fotografen. 3:21 Stunden, in denen Carlsen nach der quälenden zwölfteiligen Remis-Arie seine unumstrittene Klasse im Blitzschach ausspielte. Von einer "Machtdemonstration" schrieb die Zeitung "Verdens Gang" in Carlsens Heimat, von "zerstörerischer Überlegenheit" das "Dagbladet".

"Sein Level im Blitzschach ist phänomenal

3:0 - so klar wie das Tiebreak-Ergebnis war auch die Auseinandersetzung am 13. und letzten Turniertag. Caruana, ein Jahr jünger als der Titelverteidiger, war unter dem Zeitdruck der Tempovariante wehrlos. "Ich hatte einen schlechten Tag, konnte keinen Kampf entfachen", sagte der Herausforderer. Dies aber auch, weil es Carlsen nicht zuließ, mit seiner einzigartigen Intuition wie ein Uhrwerk spielte, in Perfektion, ein menschlicher Schachcomputer. "Sein Level im Blitzschach ist phänomenal", sagte Russlands Ikone Garri Kasparow nach der Entscheidung in London: "Wir werden alle schlechter, wenn wir schneller und schneller spielen. Aber sein Qualitäts-Verlust ist der kleinste überhaupt."

Dabei gehörte Kasparow, Weltmeister von 1985 bis 2000, zu den Hauptkritikern Carlsens, deren Skepsis gegenüber dem Branchenführer durchaus nachvollziehbar war: Carlsen blieb mental lange ein Schatten seiner selbst, hangelte sich über zwölf Partien allzu oft mut- und inspirationslos von Unentschieden zu Unentschieden. Er blieb erneut Weltmeister, ohne eine reguläre Partie gewinnen. Carlsen, schon 2016 gegen den Russen Sergej Karjakin erst Sieger im Tiebreak, entschied von seinen letzten 24 WM-Partien über die volle Distanz nur eine für sich.

Gerade das Remis-Angebot in Spiel zwölf, in einer Situation, in welcher der typische Carlsen eiskalt auf Sieg gegangen wäre, ließ Zweifel an seiner Stärke aufkommen. Und der Skandinavier, der im Laufe der Partien dünnhäutiger und gereizter wurde, zweifelte selbst, sprach davon, "mental nicht in der richtigen Verfassung" zu sein. Den Eindruck eines angeknockten Boxers verstärkte, das Carlsen nach einem Fußball-Malheur zeitweise mit Veilchen am Brett saß. Gut möglich, dass jene 3:21 Stunden am Mittwochabend in London überlebenswichtig für Carlsen und sein Selbstverständnis waren. "Weltmeister zu sein, ist Teil meiner Identität geworden", hatte Carlsen gesagt: "Eigentlich ist es gar nicht so wichtig. Ich möchte aber nicht, dass es jemand anders ist."

