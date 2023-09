Viertschnellster Europäer der Geschichte, schnellster Deutscher überhaupt: Beim Berlin-Marathon läuft Amanal Petros die 42,195 Kilometer erstmals unter 2:05 Stunden. Anschließend dankt der Athlet mit der außergewöhnlichen Geschichte auch seinem Ausrüster.

Amanal Petros schaut liebevoll auf seine neuen Schuhe, fast vorsichtig und bewundernd hält er sie in den Händen. Zwei Kronen postete der deutsche Marathon-König zu seinem Video bei Instagram, dazu seine neue historische Bestzeit. 2:04:58 Stunden. Deutscher Rekord. Der technische Fortschritt mit der Entwicklung von Carbon-Schuhen wird in der Leichtathletik-Szene ebenso lebhaft wie kontrovers diskutiert - auch vor dem Hintergrund von Verletzungen. Besonders die Achillessehne scheint davon betroffen zu sein.

"Ich hatte noch nie ein so gutes Gefühl", sagte Petros über sein Rennen in Berlin. Auch dank seiner nur 138 Gramm leichten Hightech-Schuhe mit eingebauter Federung durch erlesene Materialien wie Carbon oder Energierückgewinnungs-Schaumstoffe flog der 28-Jährige förmlich vorbei an Siegessäule, Reichstag, Potsdamer Platz und hinein ins Ziel am Brandenburger Tor. Und kündigte danach auch mit Blick auf Olympia in Paris im nächsten Jahr an: "Ich habe sehr viel vor".

Und mit diesen 500 Euro teuren Schuhen an den Füßen ist Petros durchaus noch viel zuzutrauen, mit eisernem Willen hat er sich in die erweiterte Weltklasse gearbeitet. Vier Monate dauerte die Vorbereitung in 2500 Metern Höhe in Kenia, nur "Training, Schlafen und Essen" stand auf dem Programm. "Dieser neue Schuh, der sehr leicht ist, ist natürlich nicht so super stabil. Man muss ganz vorsichtig damit trainieren", sagte Petros, der mit seinem Modell nach eigenen Worten nur zwei Trainingsläufe absolvierte.

Die Schuhe drücken Petros dem eigenen Empfinden zufolge nach vorn und nach oben. Entscheidend sei das Gefühl für den Kontakt zwischen Körper und Fuß. Der 29-Jährige hält die Schuhe für geeignet, um damit vier- bis fünfmal die Marathon-Distanz von 42,195 Kilometern zu laufen. "Dieses Rennen war etwas ganz Besonderes", sagte Petros, der nun der viertschnellste Europäer der Geschichte ist - und damit sogar vor dem britischen Lauf-Superstar Mo Farah liegt. Auf der Straße hält er außerdem bereits die deutschen Rekorde über 10 Kilometer und im Halbmarathon.

Es ist das nächste Kapitel in der erstaunlichen Lebensgeschichte von Petros, dessen Vater ermordet wurde, als er zwei Jahre alt war. Der mit der Mutter und zwei Schwestern von Eritrea nach Äthiopien flüchtete, als 16-Jähriger nach Deutschland kam und beim Laufen Trost fand. Und Petros wird immer schneller, wechselt dafür auch auf die Bahn. In der Vorbereitung auf den Berlin-Marathon bestritt er beim Diamond-League-Meeting in Brüssel ein Rennen über 10.000 Meter, lief dort in 27:47,62 Minuten persönliche Bestleistung und auf Platz 11 der ewigen DLV-Bestenliste.