Das Team Alpha Tauri tauscht zur kommenden Saison einen Fahrer in seinem Formel-1-Team aus. Mit Yuki Tsunoda bekommt der nächste Formel-2-Fahrer die Chance in der Motorsport-Königsklasse. Für einen anderen Piloten bedeutet das das Aus.

Der Japaner Yuki Tsunoda fährt in der Formel 1 im nächsten Jahr als Teamkollege des Franzosen Pierre Gasly für Alpha Tauri. Das gab das Red-Bull-Schwesterteam bekannt. Der Russe Daniil Kwjat verliert damit sein Cockpit.

Der 20-jährige Tsunoda hat 2020 die Formel-2-Meisterschaft hinter Mick Schumacher und Callum Ilott auf dem dritten Platz abgeschlossen. Der Red-Bull-Junior ist der erste Japaner in der Königsklasse seit Kamui Kobayashi, der zuletzt 2014 für Caterham unterwegs war. "Red Bull hat die Karriere von Yuki eine ganze Weile lang beobachtet, und wir sind sicher, dass er eine hervorragende Verstärkung unseres Teams wird", sagte Alpha-Tauri-Teamchef Franz Tost: "In der Formel 2 hat er die richtige Mischung aus technischem Verständnis und Aggressivität bewiesen."

"Yuki wurde schnell vertraut mit dem Auto. Er hat seine Zeiten sehr schnell verbessert, das war sehr beeindruckend", hatte Tost schon nach Tsunodas ersten Runden in einem 2018er-Wagen in Imola Anfang November erklärt. Tsunoda folgt damit Formel-2-Champion Schumacher sowie dessen künftigen Haas-Teamkollegen Nikita Mazepin in die Motorsport-Königsklasse.

Schon beim Young Drivers Test in Abu Dhabi am Dienstag fuhr Tsunoda in einem Boliden von Alpha Tauri. "Das hier ist verblüffend - ich hätte nicht gedacht, dass der Schritt in Sachen Leistung und Abtrieb zum 2020er Fahrzeug so gross ist", sagte er laut "Speedweek" anschließend. "Viele Aspekte waren neu für mich, dennoch konnte ich mich im Laufe des Tages stetig verbessern. Ich muss zugeben, dass ich diese 122 Runden in den Knochen spüre. Also werde ich mein Training in der Winterpause intensivieren. Gleichzeitig freue ich mich auch auf etwas Zeit mit meiner Familie zu Hause in Japan."

Auch der Zweite der F2-Meisterschaft, Ilott, schafft den Aufstieg: Der Brite wird das Ferrari-Team als dritter Fahrer verstärken. Vorerst wird er aber nur als Testfahrer zum Einsatz kommen. Ilott sagte: "Ich freue mich sehr, dass ich neuer Testfahrer von Ferrari werde. Es gibt jede Menge zu lernen, 2021 wird ein spannendes Jahr und ein weiterer, wichtiger Schritt für mich Richtung Formel-1-Stammplatz."