Nach nur drei Rennen der neuen Formel-1-Saison ist Mercedes-Pilot Valtteri Bottas schwer angezählt - schon wieder. Der Finne liegt bereits 37 Punkte hinter Lewis Hamilton und ist in der Fahrerwertung nur Vierter. Englische Medien berichten, dass sich die Silberpfeile von ihrer Nummer zwei trennen könnten.

Pole Position verspielt, Max Verstappen ziehen lassen und die schnellste Runde nur mit Glück und dank der Regelhüter ins Ziel gebracht: Für Valtteri Bottas lief auch beim Großen Preis von Portugal einiges schief. Platz drei ist nur ein kleiner Trost für den Mercedes-Piloten.

Es passt ins Bild, denn auch in Imola (Ausfall) und Bahrain (Platz drei) holte der Finne aus seinem Boliden W12 nicht das Optimum heraus. Den Titel, so viel scheint jetzt schon klar, muss der 31-Jährige wieder frühzeitig abschreiben. Die Mercedes-Bosse sind unzufrieden mit ihrer Nummer 77. Bei Teamchef Toto Wolff und Co. soll Bottas seinen Kredit langsam aber sicher verspielt haben. Ein Insider hat der "Daily Mail" verraten, dass das Team den Glauben an den Finnen zusehends verliert. Sein vorzeitiges Aus sei demnach eine Option.

"In der Fabrik ist man mit Valtteri unzufrieden", zitiert die "Mail" den namentlich nicht genannten Insider. Bottas sei der Sache einfach nicht gewachsen, so der Vorwurf: "Das wurde noch deutlicher durch den Auftritt von Russell in Bahrain." Beim Großen Preis von Bahrain war George Russell im letzten Jahr für den an Corona erkrankten Lewis Hamilton eingesprungen. Obwohl der junge Engländer kaum Vorbereitungszeit hatte, fuhr er Bottas im Rennen davon. Nur maximal unglückliche Umstände verhinderten damals den Sieg des eigentlichen Williams-Piloten.

Übernimmt Russell das Mercedes-Cockpit?

Für Mercedes wäre eine vorzeitige Trennung von Bottas mit einem kalkulierbaren Risiko verbunden. Mit Russell könnte direkt ein Youngster aus dem eigenen Nachwuchsprogramm übernehmen, der gezeigt hat, dass er den Silberpfeil am Limit bewegen kann. Dazu würde sich der Brite in seinem ersten Jahr ganz sicher bereitwillig unterordnen und freiwillig den Part der Nummer zwei übernehmen.

Gleichzeitig würden die Silberpfeile mit Bottas einen Fahrer loswerden, der im Duell mit Red Bull nur bedingt Hilfe leistet. Dabei wäre gegen den starken Max Verstappen eine starke Nummer zwei besonders vonnöten. Sollte auch Sergio Pérez schon bald zu seiner Bestform finden, könnte Red Bull Lewis Hamilton mit beiden Fahrern unter Druck setzen. Spätestens dann muss auch Bottas liefern, sonst könnte seine Zeit bei Mercedes tatsächlich bald vorbei sein.