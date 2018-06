Sport

Ferrari-Pilot droht Strafe: Bottas holt Österreich-Pole, Vettel nur Dritter

Formel-1-Pilot Valtteri Bottas startet beim Großen Preis von Österreich von der Pole Position. Dahinter komplettiert Lewis Hamilton die erste Startreihe für Mercedes. Sebastian Vettel landet im Ferrari auf Platz drei, muss sich aber der Rennkommission erklären.

Mercedes-Pilot Valtteri Bottas steht beim Großen Preis von Österreich auf der Pole Position. Der Finne sicherte sich im Qualifying von Spielberg den ersten Startplatz für das Rennen am Sonntag (15.10 Uhr/RTL und im Liveticker bei n-tv.de) vor seinem Teamkollegen Lewis Hamilton und Ferrari-Star Sebastian Vettel. Allerdings ist die Position des Heppenheimers unter Vorbehalt, da die Rennkommissare gegen den viermaligen Weltmeister ermittelten. Er soll im zweiten Abschnitt Renault-Fahrer Carlos Sainz behindert haben.

"Es ist nicht so leicht, auf dieser Strecke alles hinzukriegen. Von Platz drei habe ich aber eine gute Chance", sagte Vettel nach dem Qualifying. Konkurrent Hamilton lobte derweil seinen jüngeren Teamkollegen: "Valtteri ist schon eine großartige Runde gefahren, ich hatte einen Fehler. Seine zweite war auch sehr stark. Er hat das wirklich verdient", so der Brite.

Für Bottas war es die fünfte Pole seiner Formel-1-Karriere und die erste der Saison. Im Vorjahr hatte der Finne in Spielberg von Startplatz eins gewonnen. Nico Hülkenberg startet vom zehnten Platz in den neunten Saisonlauf. Hamilton führt die WM mit 14 Punkten Vorsprung auf Vettel an. Bottas ist Vierter mit 53 Zählern Rückstand auf Hamilton. In Spielberg gewann Mercedes in den vergangenen vier Jahren.

Quelle: n-tv.de