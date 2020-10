Überraschende Personalentscheidung in der Formel 1: Das Team Alfa Romeo geht auch in der kommenden Saison mit seinem Fahrer-Duo Kimi Räikkönen und Antonio Giovinazzi an den Start. Mick Schumacher, der als Kandidat heiß gehandelt wurde, bleibt damit nur noch eine Option.

Wenn Mick Schumacher in der kommenden Saison tatsächlich in der Formel 1 fahren soll, dann bleibt ihm wohl nur noch eine Option: das Team Haas. Dort sind nach der gerade erst bekannt gegebenen Trennung der beiden Stammpiloten Romain Grosjean und Kevin Magnussen zum Saisonende beide Cockpits noch frei. Das als Top-Option für den 21-Jährigen gehandelte Team Alfa Romeo hat nämlich am Vormittag zwei einigermaßen überraschende Personalentscheidungen verkündet. Sowohl der 41-jährige Kimi Räikkönen als auch Antonio Giovinazzi werden in der kommenden Saison für die Italiener an den Start gehen.

"Alfa Romeo Racing ist mehr als nur ein Team für mich, es ist wie eine zweite Familie", erklärte der 41-jährige Finne. "Die einzigartige Atmosphäre in diesem Team ist für mich eine besondere Motivation in meine 19. Formel-1-Saison zu gehen, nächstes Jahr", so Räikkönen, der zuletzt in Portugal seinen 325. Grand Prix bestritten hatte, kein Rennfahrer hat mehr Starts in der Formel 1. "Ich bin sehr froh, dass wir die Zusammenarbeit mit Kimi und Antonio ein weiteres Jahr fortsetzen. Zu Kimi muss ich nicht mehr viel sagen. Und Antonio hat für uns bisher eine ganz entscheidende Rolle gespielt, von der Strecke bis zur Zusammenarbeit mit den Ingenieuren. Er hat sich die Vertragsverlängerung bis 2021 verdient", sagte Teamchef Frederic Vasseu

Erst gestern hatte Alfa bekanntgegeben, auch in der kommenden Saison in der Formel 1 zu bleiben. Die Fiat-Chrysler-Tochter bestätigte die Ausweitung des seit 2018 bestehenden Titelsponsorings beim Sauber-Rennstall. Damit bleibt auch die Verbindung zur Scuderia Ferrari über die Motorenpartnerschaft eng. "In Sauber hat Alfa Romeo einen engagierten, leistungsorientierten Partner gefunden", verkündete Vasseur. "Wir haben in den vergangenen drei Saisons eine solide Grundlage gelegt und wollen die Früchte dieser Arbeit 2021 und danach ernten."

Haas flirtet heftig mit Schumacher

Die Piloten-Entscheidung von Alfa Romeo ist auf jeden Fall eine erste große Ernüchterung für Schumacher auf dem Weg in die Formel 1. Denn bei dem Schweizer Team hatte er zuletzt intensiv reingeschaut. Am Nürburgring sollte er eigentlich im ersten Freien Training zum Einsatz kommen, aber das schlechte Wetter verhinderte seine Ausfahrt. Dennoch gingen viele Beobachter davon aus, dass der 21-Jährige in der kommenden Saison an der Seite von Kimi Räikkönen für Alfa antritt. "Für mich fährt er 2021 Alfa Romeo", sagte RTL-Kommentator Christian Danner jüngst.

Nun bleibt also wohl nur noch Haas. Der Rennstall hatte in den vergangenen Tagen bereits heftig um das 21 Jahre alte Ausnahmetalent, das derzeit die Gesamtwertung der Formel 2 klar anführt, geworben. "Der Name Schumacher ist einer der größten Namen überhaupt in der Formel 1. Mick fährt auch gut. Wichtig ist aber nicht nur der Name, sondern auch die Leistung", sagte Teamchef Günther Steiner im Motorsport Magazin auf Sport1. Für das Team Haas "wäre er natürlich gut. Wer möchte nicht gern einen Schumacher zurück in der Formel 1 - speziell in der Form, wie er aktuell in der Formel 2 ist?", so Steiner.

Neben Schumacher gelten auch dessen Formel-2-Rivalen Callum Ilott (England), Nikita Masepin und Robert Schwartzman (beide Russland) als Anwärter auf eines der beiden Cockpits. Masepin werden besonders gute Chancen eingeräumt, auch weil sein Vater Milliardär ist. In Portugal sagte Steiner zuletzt angesprochen auf die Entscheidung für die unbesetzten Cockpits 2021: "Talent ist wichtiger, aber manche haben eben auch Sponsoren."