Der Große Preis von Bahrain ist erst wenige Sekunden alt, da wird das Formel-1-Rennen schon unterbrochen. Romain Grosjean kracht mit seinem Haas-Boliden in die Streckenbegrenzung, dabei entsteht ein Feuerball. Die Rennleitung entscheidet sich umgehend für die Rote Flagge, die 19 verbliebenen Autos fahren in die Boxengasse. Kurz darauf folgte die Entwarnung, das Haas-Team twittert: "Über den Boxenfunk haben wir gehört, dass Romain das Auto verlassen hat und es ihm gut geht."

In der Wiederholung ist zu erkennen, wie Grosjean mit hoher Geschwindigkeit frontal in die Leitplanke kracht, sein Auto reißt es dabei in zwei Teile. Der Franzose klettert selbstständig aus dem Boliden, der umgehend in Flammen aufgeht. Offenbar ist es der Cockpitschutz Halo, der Grosjean das Leben rettet, denn die Front des Autos durchschlägt die Leitplanke. Der hintere Teil des Autos reißt ab, das Monocoque, das den Fahrer schützt, wird nach dem Löschen der Flammen sichtbar: Es hängt in der Leitplanke.

Wie durch ein Wunder - zumindest den Bildern des Unfalls nach zu urteilen - humpelt Grosjean weg von seinem brennenden Auto und wird umgehend ins Medical Center transportiert.

