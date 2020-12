Den Großen Preis von Sakhir verpasst Lewis Hamilton aufgrund einer Infektion mit dem Coronavirus - beim Saisonfinale ist der siebenfache Formel-1-Weltmeister aber wieder dabei. Mercedes gibt bekannt, dass der Brite mehrfach getestet wurde.

Lewis Hamilton darf zurück in die Formel 1. Der Weltmeister hat die Quarantäne nach seiner Infektion mit dem Coronavirus erfolgreich hinter sich gebracht und ist bei seiner Ankunft in Abu Dhabi negativ getestet worden. Dort findet am Sonntag (14.10 Uhr/live bei RTL und im ntv.de-Ticker) das 17. und letzte Rennen der Saison 2020 statt - mit Hamilton im Mercedes.

Die Rückkehr des Briten war zunächst offen geblieben, da dessen Infektion dem Team zufolge mit "leichten Symptomen" einhergegangen war, er selbst bezeichnete seine Erkrankung als "definitiv eine der härtesten Wochen, die ich für einige Zeit hatte." Allerdings hatte er bereits am gestrigen Mittwoch mitgeteilt, dass er sich am Morgen "toll gefühlt" und ein Fitnesstraining absolviert habe. "Lewis hat die Anforderungen der FIA erfüllt und ist somit bereit dafür, am Rennwochenende teilzunehmen", schreibt Mercedes.

Ersatzfahrer George Russell kehrt daher zu seinem Stamm-Rennstall Williams zurück. Der 22-Jährige hatte am vergangenen Wochenende als Vertretung für Hamilton mehr als nur überzeugt. Russell führte den Großen Preis von Sakhir zwischenzeitlich überlegen an, bevor ihn Fehler des Teams um die Chance auf mindestens einen Platz auf dem Podium, ja vermutlich sogar den Sieg, brachten. Dass er dabei auch stärker war als Valtteri Bottas im zweiten Mercedes, sorgte für reichlich Spekulationen um dessen mögliche Ablösung trotz gültigen Vertrags für die Saison 2021.

Nach dem Rennen hatte Russell unterstrichen, er könne sich gut vorstellen, im nächsten Jahr dauerhaft für Mercedes ins Auto zu steigen. In Abu Dhabi erklärte der Formel-2-Champion von 2018, die Aussage sei "eher in der Hitze des Gefechts" entstanden. "Ich war emotional. Ich habe ja einen Vertrag bei Williams für 2021." Die Chance, mit einer zweiten starken Leistung den Druck auf Mercedes zu erhöhen, bleibt ihm aufgrund von Hamiltons Rückkehr nun allerdings verwehrt.