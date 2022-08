Ocon würde gern mit seinem Kumpel Schumacher in einem Team fahren.

Die Zukunft von Mick Schumacher ist noch immer ungewiss. Sein Vertrag bei Haas endet, noch gibt es keine Verlängerung für die Formel 1. Doch der 23-Jährige bekommt viel Unterstützung - auch von der Konkurrenz. Esteban Ocon will ihn für sein Team. Dabei ist unklar, ob er nicht längst einen Kollegen hat.

Mick Schumacher hat im Poker um seine Zukunft in der Formel 1 einen weiteren Fürsprecher gewonnen. Alpine-Pilot Esteban Ocon macht sich für ein Engagement des 23-Jährigen bei seinem Rennstall stark. "Ich habe der Team-Leitung gesagt, dass ich am liebsten mit Mick Schumacher fahren würde. Wir sind befreundet, ich halte eine Menge von ihm", sagte der Franzose. Bei Alpine ist nach dem überraschenden Wechsel von Fernando Alonso zu Aston Martin für die kommende Saison noch ein Cockpit frei.

Zwar hatte das Team den Australier Oscar Piastri schon als Nachfolger für Alonso verkündet. Das 21 Jahre alte Toptalent schlug das Angebot jedoch öffentlich aus und versicherte, er werde nicht für Alpine fahren. Denn er möchte zu McLaren wechseln. Alpine behauptet, es gebe einen rechtskräftigen Vertrag. Doch Piastri unterzeichnete offenbar bereits bei McLaren. Nun behaupten beide, im Recht zu sein. Ein Schiedsgericht befasst sich derzeit mit dem Fall.

Sollte der Fall zugunsten McLarens entschieden werden, braucht Alpine einen neuen Piloten. Schumachers Vertrag bei Haas läuft nach dieser Saison aus. Das Team spielte zuletzt auf Zeit. Teamchef Günther Steiner sagte: "Wir haben keinen Druck, einen Beschluss zu fällen. Es läuft ja niemand weg." Schumacher müsse weiter Leistung bringen, um sich einen Platz für die nächste Saison zu sichern.

Alpine-Fahrer Ocon sagte, er kenne die vertragliche Situation von Schumacher zwar nicht genau. "Aber so wie ich das verstehe, hat er für 2023 noch nichts unterschrieben. Also habe ich meinen Leuten gesagt: Lasst uns Mick holen", so Ocon.

Allerdings gibt es Gerüchte, wonach Alpine an Pierre Gasly interessiert ist. Dessen Arbeitgeber AlphaTauri allerdings bestätigte erst im Juni, dass der Franzose seinen bis 2023 laufenden Vertrag erfüllen wird. Gasly selbst aber ist unzufrieden. "Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass es nicht enttäuschend für uns läuft. Vor allem, wenn man bedenkt, dass das letzte Jahr unsere bislang erfolgreichste Saison war", sagte er im Interview mit RTL/ntv. Es scheint, als liebäugele er mit einem Wechsel. Damit könnte der 26-Jährige zu einem Konkurrenten von Schumacher werden - der aber hat einen Fürsprecher im betreffenden Team Alpine.