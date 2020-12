Knapp zwei Wochen nach dem Horrorcrash von Romain Grosjean brennt in der Formel 1 wieder ein Auto. Diesmal ist es beim Training in Abu Dhabi der Bolide von Kimi Räikkönen, der "Iceman" reagiert aber cool wie immer. Sebastian Vettel startet mit Rang 15 in sein letztes Rennwochenende als Ferrari-Pilot.

Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton hat sich nach seiner Corona-Zwangspause mit Platz zwei im Training zum Großen Preis von Abu Dhabi zurückgemeldet. Der 35-jährige Brite landete mit seinem Mercedes knapp hinter Teamkollege Valtteri Bottas aus Finnland. Hamiltons schnellste Runde, die eigentlich für die Bestzeit gereicht hätte, wurde gestrichen, da er am Ende kurz zu weit von der Strecke abkam. Die drittbeste Zeit fuhr Max Verstappen im Red Bull.

Kurz vor Ende des zweiten Trainings kam es zu einer rund zehnminütigen Unterbrechung. Der Alfa Romeo von Kimi Räikkönen fing Feuer, musste neben der Strecke abgestellt und gelöscht werden. Der Motor fackelte ab, aber der "Iceman" blieb gewohnt cool. Räikkönen stieg ganz langsam aus dem Boliden aus und steckte sogar noch das Lenkrad an, als wäre nichts passiert. Dem heraneilenden Sportwart nahm der Formel-1-Piltot kurzerhand den Feuerlöscher aus der Hand und löschte den Brand am Heck selbst.

Hamilton mit technischen Problemen

Vor seinem letzten Rennen mit Ferrari am Sonntag (14.10 Uhr/RTL und im Liveticker auf ntv.de) lief es für Ex-Champion Sebastian Vettel nicht nach Plan. Der Hesse musste sich mit 1,922 Sekunden Rückstand als 15. begnügen, während Hamilton zwar souverän fuhr, aber auch zweimal über technische Probleme klagte. Der siebenmalige Weltmeister hatte sich zudem am Montag vor einer Woche nach einem positiven Corona-Test in Bahrain in Quarantäne begeben müssen. Erst am Donnerstag erhielt er die Freigabe, um noch am Saisonfinale teilnehmen zu dürfen.

Im ersten Training war Mick Schumacher auf Platz 18 gefahren. Der 21-Jährige saß erstmals im Auto seines künftigen Arbeitgebers Haas und übernahm den Wagen des Dänen Kevin Magnussen. Schumacher fuhr 23 Runden und leistete sich dabei keine Fehler. Ab 2021 wird der Sohn von Michael Schumacher Stammpilot des amerikanischen Teams.