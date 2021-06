Deutschland-England. EM-Achtelfinale. Ein Klassiker. Kurz vor Spielende liegt die deutsche Mannschaft hinten, das Wembley-Stadion bebt. Das Ende für Bundestrainer Joachim Löw naht - oder geht da noch was? Alles dazu hier im Highlight-Ticker.

19.39 Uhr: Fehlpass England. Havertz schickt direkt Müller steil, der allein aufs Tor zuläuft. Weil ihm drei Verteidiger folgen, muss der Bayern-Profi schnell abschließen. Sein Schuss rauscht aber haarscharf am Keeper und auch am Pfosten vorbei. Nichts ist es mit dem ersten EM-Tor für Müller.



19.32 Uhr: Bitter für die deutsche Mannschaft: Mit dem ersten Torschuss in der zweiten Halbzeit trifft England. Nach einer flachen Hereingabe von links schießt Sterling in der Mitte ein. Natürlich Sterling, der Profi von Manchester City hat bislang alle drei Treffer im Turnier für die Three Lions erzielt. Das Stadion ist jetzt voll da.

19.25 Uhr: Erster Wechsel. Timo Werner macht Platz für Serge Gnabry. Der Chelsea-Spieler hatte eine der besten Chancen in der Partie, konnte ansonsten aber nicht überzeugen.

19.21 Uhr: Die deutsche Mannschaft findet nicht mehr so den Zugriff. Aber England geht auch kein hohes Tempo. Welches Team geht zuerst ins Risiko?



19.05: Kaum geht die zweite Hälfte los, testet Havertz mit einem wunderschönen Volley-Knaller aus 16 Metern den englischen Keeper Pickford. Der Torwart pariert stark.

Mats Hummels rettet gegen Harry Kane. (Foto: Pool via REUTERS)

18.46 Uhr: Krasser Fehlpass von Thomas Müller direkt in Füße von Sterling. Der Ball kommt zu Kane, der schon Neuer umkurvt hat - aber dann springt ihm Hummels in letzter Sekunde mit einer Heldengrätsche zur Seite. Durchatmen. Pause.



18.44 Uhr: Wieder sorgt ein England-Freistoß für Gefahr. Bisher kann ein deutscher Kopf immer noch gerade so klären.

18.33 Uhr: Zunächst verpasst Gosens nach einer Kimmich-Flanke knapp. Dann schickt Havertz seinen Chelsea-Kollegen Werner, der links im Strafraum an Keeper Pickford scheitert.

Manuel Neuer rettete gegen Raheem Sterling. (Foto: REUTERS)

18.24 Uhr: Das Spiel ist jetzt ausgeglichen. England hat ins Spiel gefunden, Deutschland weiß sich oftmals nur mit Fouls zu helfen.



18.17 Uhr: Aus 18 Metern fordert Sterling Neuer mit einem fein angeschnittenem Schuss. Der Keeper hechtet spektakulär in die rechte Ecke und klärt gerade noch so mit den Fäusten.

18.12 Uhr: Durch aggressives Gegenpressing und leidenschaftlichen Kampf erobert sich die Nationalelf die Bälle. England kommt noch überhaupt nicht zur Entfaltung.

Die deutsche Nationalelf zeigt sich spielfreudig und kämpferisch. (Foto: Pool via REUTERS)

18.06 Uhr: Die DFB-Elf ist die aktivere Mannschaft. Mehr als eine Ecke und ein Fernschuss von Goretzka sprang aber bisher nicht heraus.

18.00 Uhr: Vor dem Anpfiff gehen beide Teams aufs Knie gegen Rassismus und Polizeigewalt. Dann geht es los!

17.55 Uhr: England-Wetter: Im Nieselregen schreiten beide Mannschaften auf den Platz. Das deutsche Team wird kurz ausgebuht. Bei der deutschen Hymne gehen die Schmähungen weiter. Die gut 40.000 englischen Fans singen ihr "God save the Queen" dafür lautstark mit.

17.46 Uhr: Die großartigen Talente Englands konnten bisher die hohen Erwartungen auf Insel nicht erfüllen. In der Gruppenphase holten sie zwar sieben Punkte, aber schossen dabei nur zwei Tore - jedoch ohne einen Gegentreffer zu bekommen.

Für Joachim Löw zählt heute nur eines: gewinnen. (Foto: imago images/Moritz Müller)

Die Three Lions passen heute ihre Aufstellung extra auf das 3-4-3 der deutschen Mannschaft und wechseln von der Viererkette zur Dreierkette, die gegen den Ball zur Fünferkette wird. "Das zeigt, dass sie Respekt haben", sagte ARD-Experte Bastian Schweinsteiger.

17.36 Uhr: "Man muss im Turnier nicht die Sterne vom Himmel spielen", sagt Löw und erklärt, worauf es ankommt. "Man muss gewinnen. Wir wollen eiskalt, kaltschnäuzig und clever agieren, 90 Minuten klar und konzentriert verteidigen - und die wenigen Chancen nutzen." Am Ende fügt der Bundestrainer hinzu: "Eine zweite Chance gibt es nicht, das ist die einzige heute." Da hat er recht. Das gilt auch für ihn selbst: Verliert die deutsche Mannschaft, war es das mit seiner 15-jährigen Amtszeit als Bundestrainer.

17.26 Uhr: Joachim Löw sagt kurz vor dem Spiel gegenüber der ARD, dass Goretzka die "die letzten Tage gut drauf" war und die nötige "Tiefe" bringt. "Geradlinig und schnörkellos" will der Bundestrainer spielen lassen: "Werner hat da seine Qualitäten. Mit seiner Schnelligkeit kann er den Engländer wehtun."

17.22 Uhr: Löws Entscheidung Timo Werner von Anfang an zu bringen, ist durchaus brisant: Der Profi vom FC Chelsea spielte eine bescheidene Saison und wurde in England oft und viel kritisiert.

Der englische "Guardian" schrieb im Dezember nach einer von Werner liegengelassenen Großchance: "The Germans have a word for it. They call it chancentod."

17.15 Uhr: Grund für die wenigen deutschen Fans ist natürlich die Corona-Pandemie. Genauer gesagt: die ansteckendere Delta-Variante, die in Großbritannien grassiert und die Infektionszahlen vor Ort wieder in die Höhe schnellen ließ. Wissenschaftler fürchten, dass das Spiel zum Superspreader-Event wird. Bundesinnenminister Horst Seehofer kritisierte in der "Süddeutschen Zeitung" die hohe Zuschauerzahl im Wembley als "unverantwortlich".

17.05 Uhr: Schon Stunden vor dem Anpfiff feierten hunderte englische Fans vor dem Wembley – ohne Masken und ohne Abstand. 45.000 Fans sind insgesamt zugelassen. Auch 2000 deutsche Fans sollen im Stadion sein - einige deutsche Fahnen sind beim Warmmachen der Spieler schon zu sehen. Mehr sind es nicht, weil die Einreisebedingungen derzeit vorsehen, dass Deutsche in England für fünf Tage in Quarantäne müssen und sich dann erst freitesten können. Die wenigen im Wembley, die es mit der DFB-Elf halten, sind ausschließlich Menschen, die in Großbritannien leben. Alle Stadionbesucher müssen einen aktuellen negativen Test vorzeigen.

16.53 Uhr: Herzlich willkommen - and a warm welcome - zum Highlight-Ticker des EM-Achtelfinals. Es ist angerichtet. Deutschland gegen England. K.o.-Spiel. "We call it a Klassiker", wie Franz Beckenbauer zu sagen pflegt. Um 18 Uhr ist Anstoß. Bundestrainer Joachim Löw nimmt drei Änderungen in der Startelf vor im Vergleich zum Ungarn-Spiel. Thomas Müller, Leon Goretzka und Timo Werner ersetzen Leroy Sané, İlkay Gündoğan und Serge Gnabry.

Mit dieser Aufstellung geht die deutsche Mannschaft ins Spiel.

1 Neuer - 4 Ginter, 5 Hummels, 2 Rüdiger - 6 Kimmich, 18 Goretzka, 8 Kroos, 20 Gosens - 7 Havertz, 25 Müller, 11 Werner