Raheem Sterling fehlt England im WM-Achtelfinale gegen den Senegal aus persönlichen Gründen. Wie nach dem Spiel klar wird: Der Angreifer ist zurück in England, weil bewaffnete Männer zu Hause in seine Wohnung eingedrungen sind.

Englands Nationalspieler Raheem Sterling reist bei der Fußball-WM in Katar aus privaten Gründen ab. Dies berichtete Gareth Southgate am Sonntag nach dem 3:0-Sieg im Achtelfinale gegen Senegal. In Sterlings Wohnung in der Heimat ist nach übereinstimmenden Medienberichten von bewaffneten Menschen eingebrochen worden. Die genauen Umstände des Vorfalls sind noch unklar, nach Informationen von ESPN sollen sich Sterlings Freundin Paige und zwei seiner drei Kinder in Katar aufhalten, während seine Mutter zurück in London sein soll.

Der Angreifer stand deshalb bei dem Sieg über den Afrikameister nicht im Kader der Three Lions. "Es hatte keinen Einfluss auf die Auswahl der Mannschaft. Ich habe heute Morgen sehr viel Zeit mit Raheem verbracht. Man weiß, dass es Tage gibt, an denen etwas passiert, und man muss damit umgehen. Er ist auf dem Weg nach Hause, und wir sind natürlich darauf bedacht, ihm Freiraum zu lassen und seine Privatsphäre zu respektieren, deshalb werden wir nicht zu sehr ins Detail gehen", sagte Nationaltrainer Gareth Southgate nach dem Spiel. "Natürlich ist es für die Gruppe vor einem großen Spiel nicht ideal, aber das verblasst zur Bedeutungslosigkeit. In solchen Momenten ist der Einzelne wichtiger als die Gruppe. Ich musste mich um die Situation kümmern, und dann musste ich das an andere weitergeben, die sich heute Nachmittag um ihn kümmern sollten, um ihn nach Hause zu bringen."

Englands Kapitän Kane sagte über Sterling: "Unsere Gedanken sind bei ihm und seiner Familie. Es ist eine private Angelegenheit, aber es ist nie leicht, wenn einer deiner Mannschaftskameraden und Freunde mit so etwas zu kämpfen hat." Ob der Angreifer vom FC Chelsea noch während des Turniers, das für England am Samstag im Viertelfinale gegen Weltmeister Frankreich weitergeht, wieder eingreifen kann, ist offen. "Wir müssen sehen und abwarten. Manchmal ist der Fußball nicht das Wichtigste und die Familie sollte an erster Stelle stehen", sagte Southgate.

Sterling ist nach Arsenal-Verteidiger Ben White, der am 30. November aus persönlichen Gründen nach Großbritannien zurückkehrte, schon der zweite Spieler, der den englischen Kader verlässt. Vor zwei Jahren wurden drei Einbrecher zu Haftstrafen verurteilt, die es auf eine Reihe von Häusern im Nordwesten Englands abgesehen hatten, darunter auch ein versuchter Einbruch in Sterlings damaliges Haus in Cheshire im November 2018.