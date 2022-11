Jadon Sancho muss bei der Fußball-Weltmeisterschaft zusehen. Das einstige Supertalent Englands ist nicht von Gareth Southgate nominiert worden. Nun sorgt er bei Instagram für Aufregung: Sein Profil ist leer, sein Bild schwarz.

Wie Sie sehen, sehen Sie nichts: So ergeht es rund um den Start der Fußball-WM neun Millionen Fans des englischen Starspielers Jadon Sancho. Der ehemalige Profi von Borussia Dortmund löschte all seine Posts bei Instagram und schaltete sein Profilbild komplett auf Schwarz.

Über die Gründe ist bislang nichts offiziell bekannt. Englischen Medienberichten zufolge könnte der Offensivmann von Manchester United schlicht eine Social-Media-Pause einlegen. Er wolle sich mehr auf seine Familie und die Premier League konzentrieren. Bei der Weltmeisterschaft ist Sancho nicht im Einsatz. Nationaltrainer Gareth Southgate hatte den 22-Jährigen nicht für die WM berufen.

Für den Vize-Europameister beginnt die WM an diesem Montag mit dem Spiel gegen den Iran (14 Uhr/ZDF, MagentaTV und im ntv.de-Liveticker). Während Sancho also alles gelöscht hat, posten die Spieler der Three Lions viel aus dem WM-Quartier. Jack Grealish etwa zeigt auf Instagram Bilder vom Training, von seiner Aussicht auf den Pool unter Palmen und vom Essen mit Teamkollegen.

Wegen schlechter Leistungen und einer Undiszipliniertheit hatte Sancho bei den Three Lions in den vergangenen zwölf Monaten den Anschluss verloren. Beim EM-Finale 2021 gegen Italien war der frühere Dortmunder noch kurz vor dem Elfmeterschießen eingewechselt worden und hatte anschließend, wie Bukayo Saka und Marcus Rashford, vom Punkt vergeben. Der Titel im Londoner Wembley-Stadion ging an die Italiener.

Nach der Europameisterschaft war Sancho im Oktober 2021 zu spät zum WM-Qualifikationsspiel gegen Andorra gekommen. Daraufhin war er von Southgate für die folgenden Spiele aus dem Kader gestrichen worden. Das Verhältnis der beiden soll nicht das beste sein. Seine Nicht-Nominierung für die WM begründete Southgate vor elf Tagen so: "Jadon hat sich in den letzten Wochen verbessert, aber auf seiner Position gibt es große Konkurrenz."

Eine richtig gute Beziehung zum Coach hat dagegen Kapitän Harry Kane. "Er hat uns noch hungriger gemacht. Gareth ist unglaublich für uns", sagte der Star-Angreifer von Tottenham Hotspur: "Die Resultate bei der WM 2018 und EM 2021 sprechen für sich. Es war eine gute Periode unter ihm und wir hoffen auf mehr." In der englischen Presse wird derweil schon über einen Rausschmiss Southgates debattiert, sollte die WM für England schlecht verlaufen. Das Auftaktspiel gegen den Iran geht das Team allerdings ebenso als Favorit an wie die folgenden Gruppenspiele gegen Wales und die USA.