Über den Sport wird in Katar bei der Fußball-WM mehr und mehr nur am Rande gesprochen. Vor allem die Diskussion um die "One Love"-Armbinde bewegt Verantwortliche, Spieler und Fans. ZDF-Kommentatorin Claudia Neumann zeigt in der Diskussion Flagge - und zwar in Regenbogenfarben.

ZDF-Kommentatorin Claudia Neumann hat in der Debatte um die verbotene "One Love"-Binde bei der Fußball-WM in Katar ein mutiges Zeichen gesetzt. Die 58-Jährige saß bei der Partie zwischen den USA und Wales am Montagabend im Ahmad bin Ali Stadion von Al-Rajjan mit einem schwarzen T-Shirt, auf dem ein Herz in den Regenbogenfarben gedruckt war, auf der Pressetribüne. Zudem trug sie an ihrem Arm eine bunte Binde, ebenfalls in den Farben, die für Vielfalt und Toleranz stehen.

"Willkommen hier im Ahmad bin Ali Stadion zu Spiel drei an Turniertag zwei. Es hätte ein legendärer, ein stolzer WM-Tag werden können, so aber verbringen wir ihn alle mit den Diskussionen um die Solidaritätsbekundungen, die wir an einer Stelle gesehen haben. Nämlich heute bei der Mannschaft des Iran", sagte Neumann am Mikrofon.

Zuvor hatte die FIFA für Wirbel gesorgt, indem sie Druck auf acht europäische Verbände aufgebaut hatte, weil diese ihre Kapitäne mit der "One Love"-Armbinde auflaufen lassen wollten. Aus Furcht vor Gelben Karten für ihre Spielführer schreckten die betreffenden Verbände davor indes zurück. Auch die deutsche Nationalmannschaft und Kapitän Manuel Neuer werden nicht mit der Armbinde auflaufen.

Die belgische Nationalmannschaft muss bei der WM in Katar aus diesem Grund mit einem veränderten Ausweichtrikot spielen. Das Wort "Love", das auf der Innenseite dieser Trikots eingearbeitet war, müsse wieder entfernt werden, teilte der Verband mit. "Das Wort Love muss verschwinden", wurde der Präsident des belgischen Verbandes RBFA, Peter Bossaert, in belgischen Medien zitiert. "Es ist traurig, aber die Fifa lässt uns keine Wahl." Das betroffene Trikot enthält die Regenbogenfarben und soll die Werte von Vielfalt, Gleichheit und Inklusion widerspiegeln. Der Schriftzug auf der Innenseite wurde indes angemahnt.