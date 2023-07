Titelverteidiger USA droht das WM-Aus in der Vorrunde - wenn Portugals Fußballerinnen nach dem ersten Sieg bei einem Weltturnier auch gegen den Topfavoriten gewinnen sollte. Gegen Vietnam gelingt trotz Chancenwuchers ein ungefährdeter Erfolg.

Die portugiesischen Fußballerinnen haben mit ihrem historischen ersten WM-Sieg ihre Chance aufs Achtelfinale am Leben gehalten. Das Team von Trainer Francisco Neto bezwang im Duell der Neulinge Außenseiter Vietnam hochverdient mit 2:0 (2:0) und kann nach der unglücklichen Auftaktniederlage gegen die Niederlande von der K.-o.-Runde träumen. Mit einem Sieg gegen Topfavorit USA am Dienstag (9 Uhr MEZ/ZDF und im Liveticker bei ntv.de) wäre die Selecao das Quinas aus eigener Kraft unter den besten 16.

Der Vietnam hat dagegen in der Gruppe E nach zwei Niederlagen keine Chance mehr aufs Weiterkommen, lediglich der historische erste Erfolg bei einer WM kann nun zum Abschluss gegen die Niederlande noch das Ziel sein. Telma Encarnacao per Dropkick (7.) und Kika Nazareth (21.) sorgten im Waikato Stadion in Hamilton früh für eine Vorentscheidung, ohne ihren enormen Chancenwucher hätten die hoch überlegenen Portugiesinnen das Ergebnis wesentlich deutlicher gestalten können.

Die USA führen mit vier Zählern zwar noch die Gruppe E vor den punktgleichen Niederländerinnen an, doch Portugal lauert nur einen Punkt dahinter. Verlieren die Amerikanerinnen und Oranje punktet gegen die bereits ausgeschiedenen Vietnamesinnen, wäre der Rekordchampion tatsächlich erstmals schon nach der Gruppenphase raus. Ein Remis würde allerdings schon zum sicheren Weiterkommen reichen.

In der Neuauflage des Finals von 2019 zwischen USA und Niederlande holten die Amerikanerinnen nach schwacher erster Halbzeit nur ein 1:1 (0:1) gegen die Niederlande und brachten sich so für das Gruppenfinale unter Zugzwang. Die gerade vom VfL Wolfsburg zu Manchester City gewechselte Jill Roord (17.) sorgte im Topspiel für die niederländische Führung. Kapitänin Lindsey Horan (62.) glich nach einer Ecke per Kopf für den Turnierfavoriten aus, der zuvor 13 WM-Spiele in Serie gewonnen hatte.