Die Winter-WM in Katar ist nicht nur aufgrund des höchst umstrittenen Gastgebers in der Kritik. Auch der Termin sorgt nicht gerade für Begeisterung. Die in Europa spielenden Superstars gehen nach harten Monaten auf dem Zahnfleisch und schleppen sich mit letzter Kraft in die Wüste.

Sadio Mané versucht es. Natürlich. Eine Weltmeisterschaft für sein Heimatland lässt sich der angeschlagene Anführer mit dem "Herz eines Löwen" nicht entgehen. Trotz seiner erst am Dienstag erlittenen Verletzung. Der Superstar von Bayern München, im Senegal ein Volksheld, eine Marke wie andernorts CR7 oder RL9, gehört zum Aufgebot des Afrikameisters, das Nationaltrainer Aliou Cisse in Dakar bekannt gab. Ob Mane angesichts seiner Verletzung am rechten Wadenbeinköpfchen in Katar aber überhaupt auflaufen kann, ist ungewiss. Die verbleibenden Tage bis zum WM-Auftakt werden zum Wettlauf gegen die Zeit.

Man werde, sagte Cisse, "alles Notwendige tun, damit sich Sadio erholen kann". Es sei "wichtig, seine Verletzung weiter zu verfolgen und zu hoffen, dass es in zwei oder drei Wochen Fortschritte gibt. Aber wir sind wirklich optimistisch." Julian Nagelsmann warnte am Freitag in München dagegen vor zu großem Optimismus. "Es ist klar, dass der Senegal gern hätte, dass er spielt", sagte der Bayern-Trainer und kündigte eine "Nachkontrolle in zehn Tagen" an: "Wenn er Schmerzen hat, wird er nicht spielen können, auch wenn der Verband das gerne hätte."

Und so zittert ein ganzes Land, ob der 30 Jahre alte Kapitän und Angreifer im Laufe der Vorrunde mit Spielen gegen die Niederlande, Ecuador und Gastgeber Katar überhaupt noch zum Einsatz kommen kann. Ein Mitwirken Manés ist für den Senegal elementar. Der Stürmer, der in 92 Länderspielen 33 Tore erzielt und 20 weitere vorbereitet hat, führte sein Team im Februar zunächst zum ersten Triumph beim Afrika-Cup überhaupt und dann im März zur WM. Da ist es kein Wunder, dass die Causa Mané im Senegal zuletzt sogar höchste Regierungskreise auf den Plan gerufen hatte. "Sadio, Herz eines Löwen! Mein ganzes Herz ist mit dir", schrieb der senegalesische Staatspräsident Macky Sall bei Twitter: "Gott, segne Dich!"

Pep Guardiolas nüchterne Analyse

Wie Mané schleppen sich auch viele andere Stars der Szene mit mal größeren und mal kleineren Wehwehchen zum Wüstenturnier am Persischen Golf. Spieler wie Südkoreas Hoffnungsträger Heung-Min Son (Gesichts-Operation nach Bruch der Augenhöhle), Frankreichs Weltfußballer Karim Benzema (Oberschenkelprobleme) oder Belgiens Torjäger Romelu Lukaku (Oberschenkel) fehlten ihren Klubs zuletzt verletzungsbedingt - nur um ihre WM-Teilnahme irgendwie möglich zu machen.

Damit die Liste der angeschlagenen Spieler nicht noch länger wird, steht das kommende Wochenende unter dem Motto: Bloß nichts riskieren! Wenn in den europäischen Top-Ligen die letzten Spiele vor der WM-Pause ausgetragen werden, sind viele in Gedanken längst in Katar. "Ein Auge der Spieler liegt schon auf der Weltmeisterschaft", sagte Pep Guardiola, Teammanager von Manchester City - und sprach vor dem Ligaspiel gegen Brentford aus, was viele Fußballer gerade umtreibt. "Was passiert, wenn ich mich gegen Brentford verletze? Es wird keinen Einfluss darauf haben, ob ich am Ende die Premier League gewinne oder nicht. Ich werde die Weltmeisterschaft verpassen."

Die Terminhatz im Vorfeld der Weihnachts-WM hat schon einige prominente Opfer gefordert. Weltmeister Frankreich muss aufgrund von Verletzungen auf N'Golo Kante und Paul Pogba verzichten, die DFB-Auswahl auf Timo Werner, Rekordweltmeister Brasilien etwa auf Philippe Coutinho.